에어로케이, 청주~고베 노선 신규 취항…충청권 하늘길 확대

간사이 핵심도시 고베로 첫 직항…"정기편 전환 발판 마련"

청주국제공항을 거점으로 하는 에어로케이항공이 8일 청주~고베 노선에 신규 취항하며 또 하나의 일본 하늘길을 열었다.

이번 노선은 이바라키, 오비히로, 하나마키에 이어 네 번째 일본 부정기 노선으로, 이바라키·오비히로는 현재 정기편으로 전환된 바 있다.

고베공항은 지난 4월 국제선 청사를 신축한 이후 인천공항 노선만 운영 중이었으나, 이번 청주발 직항편 개설로 충청권을 비롯해 경기 남부, 전라·경상권 주민들도 더욱 편리하게 간사이 지역을 여행할 수 있게 됐다.

이날 청주공항에서는 취항식이 열렸으며, 에어로케이 강병호 대표와 채정훈 영업운송본부장, 김수민 충북도 정무부지사, 신병대 청주시 부시장 등 주요 인사들이 참석했다.

고베 노선은 오는 11일, 14일 등 운항되며, 청주공항에서 13시 45분 출발, 고베공항 도착은 15시 15분이다. 복편은 고베에서 16시 15분 출발해 17시 45분 청주 도착 일정이다.

고베는 오사카, 교토, 나라 등과 인접한 간사이 주요 도시로, 고베규, 아리마 온천, 기타노 이진칸 거리 등 미식과 이국적인 정취로 유명하다. 일본 전통과 서양 문화가 어우러진 매력적인 여행지로 주목받고 있다.

에어로케이 관계자는 "고베는 자연과 도시, 전통과 현대가 조화를 이루는 도시"라며 "이번 부정기편을 통해 추후 정기편 전환의 기반을 마련하고 고객에게 더 많은 여행 선택지를 제공할 것"이라고 밝혔다.





한편 에어로케이는 2023년 국제선 운항을 시작한 이후 일본 소도시를 중심으로 노선을 꾸준히 확장하고 있으며, 9월 기타큐슈, 10월 오키나와 신규 취항도 앞두고 있다. 연내에는 항공기 2대를 추가 도입해 중국과 동남아 등으로 노선을 확대할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

