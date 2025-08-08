위메이드 2분기 영업손실 285억…"하반기 신작, 실적 개선 기대"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위메이드는 연결 기준 올해 2분기 영업손실이 285억원으로 지난해 동기(241억원)와 비교해 적자 폭이 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.

올해 2분기 매출은 1168억원으로 전 분기 대비 18%, 작년 동기 대비 31.8% 감소했다. 순손실은 283억원으로 적자로 돌아섰다.

위메이드는 올해 1분기 국내 출시한 '레전드 오브 이미르' '로스트 소드' 등의 신작 효과가 줄어들고, 기존 게임 매출도 감소했다고 설명했다.

다만 하반기에는 '미르의 전설2, 3' 중국 라이선스 매출이 반영되고 다양한 신작 출시도 예정돼있어 2024년에 이어 연간 실적 개선이 가능할 것으로 기대했다.

위메이드는 신작 게임들을 통해 매출원 확대와 실적 개선에 속도를 낸다. 올 하반기 출시 예정작인 '레전드 오브 이미르' 글로벌 버전, '미르M' 중국 버전, '미드나잇 워커스'를 포함해 내년까지 10종 이상을 국내외 시장에 출시할 예정이다.





또한 블록체인 게임 플랫폼 '위믹스 플레이'는 서비스 고도화, 접근성 강화, 수익 모델 확대를 통해 경쟁력을 강화하고 있다. 내년까지 10개 이상의 외부 게임을 확보하고 플랫폼 관련 매출을 단계적으로 성장시킬 계획이다.





