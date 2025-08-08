정부, 중소·중견社 '진짜성장' 모색…바이오헬스 릴레이 간담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유망 바이오 글로벌 진출 지원 강화

정부는 8일 충북 오송 첨단의료복합단지에서 이형일 기획재정부 1차관 주재로 릴레이 현장 간담회를 열었다. 이 자리에는 중소벤처기업부와 산업통상자원부, 보건복지부 등 관계부처와 식품의약품안전처 등 유관 기관, 메티톡스와 노바렉스 등 바이오헬스 분야 중소·중견기업 5개사가 참석했다.

이번 간담회는 중소기업이 중견기업으로 성장하는 데 있어 주저하게 만드는 세제와 연구·개발(R&D) 등 중소기업 지원 제도 개선 방안을 모색하기 위해 열렸다. 참석 기업들이 현장 사례를 기반으로 건의를 하고 관계부처와 유관 기관이 심층 토론을 하는 식으로 진행됐다.

이형일 기획재정부 1차관이 8일 청주시 오송 소재 오송첨단의료산업진흥재단에서 '바이오헬스 분야 릴레이 현장 간담회'를 주재, 모두발언을 하고 있다. 기재부

참가 기업들은 유망 중소·중견기업의 R&D 이후 사업화와 글로벌 기업 육성으로 이어지는 지원 사업이 필요하다고 건의했다. 관계부처는 유망 바이오 기술을 지닌 국내 기업이 글로벌 시장에 진출하도록 기업 경영과 밀접한 유망 기술 제품화, 투자 연계, 수출, 글로벌 협력 지원을 강화하겠다고 했다.

참석자들은 또 중소·중견기업 지원 제도를 투자와 R&D, 인공지능(AI) 도입, 수출 시장 개척 등 성장과 밀접한 경영 활동을 집중 지원하는 방향으로 바꾸자는데 공감대를 이뤘다.





정부는 앞으로 업종 및 지역별 릴레이 현장 간담회를 계속 열고 관계부처와 현장 의견을 청취, 기업의 성장 촉진을 위한 제도 개선 과제를 지속 발굴할 계획이다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

