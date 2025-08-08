경기관광공사, 청년기회 여행감독 육성 프로그램 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 '청년기회 여행감독 육성 프로그램'을 운영한다.

경기관광공사는 8일 수원 장안구 경기도인재개발원에서 첫 공식 일정인 오리엔테이션 및 네트워킹 행사를 가졌다고 밝혔다.

이번 사업은 지역 관광산업의 지속 가능한 성장과 청년층의 관광 분야 창업을 지원하기 위해 마련됐다.

경기도가 도내 관광자원을 기반으로 한 로컬 콘텐츠 발굴 및 관광 비즈니스 모델 개발 차원에서 청년들의 창의적인 아이디어와 기획력을 실현할 수 있도록 육성, 지원한다.

경기도의 '2025 경기청년기회 여행감독' 발대식

특히 올해는 세계문화유산인 왕릉을 활용한 디지털 콘텐츠 개발 과제와 창업 연계형 심화과정까지 포함시켜 보다 체계적이고 실질적인 청년 관광인재 양성에 중점을 두었다.

경기관광공사는 이번 프로그램을 위해 만19~39세 청년 대상 일반과정 40팀, 심화과정 10팀 등 총 50팀을 선발했다. 이들은 약 4개월간 전문가 교육, 특강, 멘토링 과정 등을 통해 관광 콘텐츠 기획력, 상품화 및 사업화 역량 등을 키울 수 있는 기회를 갖게 된다.





경기관광공사 관계자는 "이번 사업을 통해 도내 청년들에게 실질적인 창업 기회가 마련되고, 청년들의 신선한 창업 아이디어가 지역관광 활성화와 연결고리가 되기를 기대한다"고 말했다.





