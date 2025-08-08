고창군, 전동스쿠터에 '최첨단 IoT 단말기' 부착

이동약자 스마트 모빌리티 안전 서비스
전북 고창군이 어르신들의 전동스쿠터에 최첨단 IoT 단말기를 부착해 각종 사고 발생 시 신속한 구호 조치에 나선다.
8일 군에 따르면 지역 어르신들의 안전한 이동을 지원하기 위해 'LoRa IoT를 활용한 이동 약자 스마트 모빌리티 안전 서비스 구축' 사업이 추진 중이다.
핵심은 전동보장구에 부착할 수 있는 소형 IoT 단말기다. 자이로 센서와 중력가속도 센서 등을 통해 넘어짐 등의 사고를 정확히 감지한다. 여기에 LoRa 무선통신망을 통해 사고 발생 시 고창군 CCTV 통합관제센터로 자동 신고된다.
신속한 구호 조치로 전동보장구 이용자들의 안전을 확보했다. 시스템을 통해 수집된 데이터는 이동 경로 분석과 위험지역 파악 등 빅데이터로 활용될 예정이다.
이를 통해 전동보장구 이용자들의 이동 패턴을 분석하고, 사고 다발 지역을 파악해 도로 환경 개선 등 안전 인프라 확충에도 활용할 계획이다.
유창형 군 행정지원과장은 "초고령화 시대를 맞아 어르신들의 이동권이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 IoT 기반 전동보장구 안전 서비스를 통해 고창군 어르신들이 안심하고 이동할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
