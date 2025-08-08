수원시, 정조대왕 야간 군사훈련 '야조' 3년만에 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원시가 조선 정조대왕 시대 야간 군사훈련인 '야조(夜操)'를 3년 만에 다시 선보인다.

수원시는 오는 10월 3~4일 수원화성 동북쪽 '연무대'에서 시민 공연가들과 함께 야조 무대를 완성할 예정이라고 8일 밝혔다.

야조는 1795년 정조대왕이 능행차 중 수원화성 서장대에서 호위 부대 '장용영'을 친히 지휘하며 펼친 야간 군사훈련이다.

야조를 주제로 기마 무예·군무·병법 시연 등 전통 콘텐츠에 워터스크린·특수효과·미디어 맵핑·불꽃 연출 등 첨단 무대 기술을 결합한 공연을 볼 수 있다.

연무대를 배경으로 전면이 개방된 슬라이딩 무대와 함께 4000석 규모의 객석을 입체적으로 배치한다.

경기 수원시가 오는 10월초 조선 정조시대 야간 군사훈련인 야조를 3년만에 선뵌다. 수원시 제공

관람석에서 마상무예를 생생하게 감상할 수 있다. 역동적인 영상과 음악도 더해져 관객들에게 깊은 몰입감과 감동을 선사할 것으로 기대된다.

올해 야조 공연에는 시민 200여 명이 상궁, 대신, 장군, 군사 등의 배역으로 참여한다.

수원시는 무대에 오를 시민 배우를 이달 22일까지 모집한다.

수원시 관계자는 "야조는 단순한 공연을 넘어, 시민이 함께 만들어가는 역사 재현 프로젝트이자 수원화성의 정체성을 담은 상징적인 프로그램"이라며 "3년 만에 다시 시민들과 함께하는 무대인 만큼, 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





수원시는 올해 제62회 수원화성문화제를 오는 9월27일부터 10월4일까지 확대하고, 축제 공간도 수원화성 전역으로 넓힌다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

