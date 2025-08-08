익산 '간판 비리 의혹' 연루 기업인 숨진 채 발견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전북 익산시의 간판 정비사업을 둘러싼 비리 의혹이 불거진 가운데 금품을 건넨 혐의로 수사를 받던 40대 업체 대표가 숨진 채 발견됐다.

전북경찰청 등에 따르면 7일 오후 6시쯤 완주군 봉동읍의 한 사업장에서 40대 A씨가 숨져 있는 것을 직원이 발견해 경찰에 신고했다. 강력범죄 정황은 확인되지 않았으며 정확한 사망 경위를 조사 중이다.

A씨는 최근 익산시가 추진한 간판 정비사업과 관련해 금품을 건넨 혐의로 경찰의 수사를 받고 있었다. 최근에는 압수수색이 진행됐는데 경찰은 해당 과정에서 익산시 공무원에게 금품이 전달된 정황이 담긴 증거를 확보한 것으로 파악됐다. A씨는 사건의 피의자 신분으로 조사를 받은 뒤 주변에 심적 고통을 토로해 온 것으로 전해진다.

앞서 경찰은 간판 정비사업 과정에서 특정 업체에 일감을 몰아주는 대가로 금품을 받은 혐의로 익산시 사무관(5급) B씨를 구속 송치했다. B씨의 차량에서는 지역사랑상품권과 수천만원 상당의 현금이 발견돼 지역 사회에 큰 충격을 안겼다.

경찰 관계자는 "사망 시각과 원인 등 구체적 경위를 조사하고 있다"며 "구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 말했다.





※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

