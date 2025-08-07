크리스토퍼 월러, 차기 Fed 의장 급부상…'두 케빈'도 막판 경합

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

블롬버그 통신 보도

"월러, 차기 의장직 관련 트럼프 팀 만나"

크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(Fed) 이사가 차기 Fed 의장으로 유력하게 떠오르고 있다고 7일(현지시간) 블룸버그 통신이 보도했다.

크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed) 이사 AP연합뉴스

블룸버그는 이날 복수의 소식통을 인용해 도널드 트럼프 미 대통령의 참모진이 최근 월러 이사를 만난 뒤 현 경제 지표보다는 예측에 기반해 정책을 추진하려는 그의 의지와 Fed 시스템 전반에 대한 깊은 이해를 높게 평가했다며 이같이 전했다.

트럼프 대통령은 최근 조기 사임한 아드리아나 쿠글러 Fed 이사의 후임을 수일 내 지명할 예정이다. 이 자리에 2026년 5월 임기가 만료되는 제롬 파월 Fed 의장의 후임을 임명할 가능성이 제기된다.

통신은 "월러 이사가 이 역할과 관련해 트럼프 팀과 회동했다"며 "아직 트럼프 대통령을 직접 만나진 않았다"고 전했다.

Fed 내 대표적인 '매파(통화긴축 선호)' 인사였던 월러 이사는 지난 1월 트럼프 대통령 취임 후 금리 인하를 주장하고 있다. 이는 제롬 파월 Fed 의장이 트럼프 대통령의 거듭된 금리 인하 요구를 물리치며 관세발(發) 인플레이션을 우려해 금리를 동결하고 있는 것과는 대조적이다.

월러 이사는 지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서는 금리 동결 결정에 반대표를 던지며 미셸 보먼 Fed 부의장과 함께 0.25%포인트 금리 인하를 주장하기도 했다. FOMC 회의에서 다수 위원의 금리 결정에 복수의 반대표가 나온 건 32년 만에 처음이다. 보먼 부의장 역시 과거 매파로 분류되던 인사로, 최근 트럼프 대통령이 직접 부의장으로 임명했다.

블룸버그는 또 다른 후보인 케빈 워시 전 Fed 이사, 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장 역시 Fed 의장 자리를 놓고 경합 중이라고 전했다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 5일 "케빈 두 명 모두 매우 훌륭하다"고 언급한 바 있다. 특히 해싯 위원장은 트럼프 대통령과 만나 Fed 의장직에 대해 논의했고, 트럼프 대통령과 참모진 모두에게 깊은 인상을 남긴 것으로 전해졌다.





트럼프 대통령이 전날 Fed 의장 후보군을 3명으로 압축했다고 밝힌 가운데 스콧 베선트 미 재무부 장관, JD 밴스 미 부통령, 하워드 러트닉 미 상무부 장관이 Fed 의장 인선 과정에 관여하고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

