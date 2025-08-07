특검, 내일 '통일교 총재 비서실장' 소환… '건진법사 청탁' 관련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정모씨 피의자 신분으로 소환 조사

윗선 개입 정황이 쟁점…총재 조사 가능성도

다이아몬드 목걸이·샤넬백 전달 배경 추궁 전망

김건희 여사와 관련한 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 '건진법사 청탁' 사건과 관련해 한학자 통일교 총재의 비서실장을 소환 조사한다. 청탁 과정에서 통일교 측이 김 여사에게 고가의 선물을 전달하고, 주요 사업에 대한 지원을 요청한 혐의를 받는 가운데, 교단 최고위층의 개입 여부가 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다.

7일 법조계에 따르면, 특검팀은 한 총재 비서실장 정모 씨에게 8일 출석해 조사받을 것을 통보했다. 특검은 지난달 통일교 시설을 압수수색하면서 정씨를 영장에 피의자로 명시한 만큼, 이번 소환 역시 피의자 신분으로 이뤄진 것으로 보인다.

경기 가평군 통일교 본부. 연합뉴스

AD

정씨는 통일교 측이 2022년 4∼8월경 이른바 '건진법사' 전성배 씨를 통해 김 여사에게 다이아몬드 목걸이와 샤넬백 등을 건넨 데 관여한 혐의를 받는다. 청탁 내용으로는 ▲캄보디아 메콩강 개발사업 지원 ▲YTN 인수 ▲유엔 제5사무국의 한국 유치 ▲대통령 취임식 초청 등이 거론됐다.

전씨와 직접 접촉해 선물을 건넨 윤영호 통일교 전 세계본부장은 이 같은 청탁 사실을 인정하면서 "모두 한학자 총재를 포함한 교단 윗선의 지시를 받은 것"이라고 주장하고 있다. 반면 교단 측은 윤씨 개인의 일탈이라고 반박하고 있다.

이와 별도로 전씨와 윤씨는 2023년 3월 치러진 국민의힘 당 대표 선거 당시 권성동 의원을 지원하기 위해 통일교 신도들을 당원으로 가입시키려 한 의혹도 받고 있다. 특검은 윤씨를 지난달 30일 청탁금지법 위반, 업무상 횡령, 정치자금법 위반 혐의로 구속한 바 있다.





AD

특검팀은 정씨를 상대로 다이아몬드 목걸이 등 고가 선물 전달과 청탁이 통일교 차원에서 이뤄졌는지를 집중적으로 추궁할 전망이다. 조사 결과에 따라 한 총재, 이모 천무원 중앙행정실장 등 윗선 인사들에 대한 소환도 이뤄질 것으로 보인다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>