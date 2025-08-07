박성현, 2년 만에 67타 쳤다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제주삼다수 마스터스 1R 5언더파 신바람

2023년 10월 BMW 챔피언십 66타 작성

"정말 오랜만에 큰 함성과 열기를 느꼈다"

'남달라' 박성현이 국내에서 모처럼 신바람을 냈다.

7일 제주도 서귀포시 사이프러스 골프&리조트(파72·6586야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 제주삼다수 마스터스(총상금 10억원) 1라운드에서 5언더파 67타를 쳤다. 지독한 슬럼프에 빠졌던 박성현이 67타 이하 스코어를 낸 것은 2023년 10월 미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 챔피언십 4라운드에서 66타를 친 이후 2년 만이다. KLPGA 투어에서 67타 이하를 친 건 2018년 박세리 인비테이셔널 3라운드 67타 이후 거의 7년 만이다.

박성현이 제주삼다수 마스터스 1라운드 15번 홀에서 그린을 읽고 있다. 사진제공=KLPGA

박성현은 작년에 부상으로 LPGA 투어를 쉬었다. 올해 복귀했지만, 여전히 이렇다 할 성적을 내지 못했다. 이날 버디 7개와 보기 2개를 엮었다. 12개 홀에서 버디만 7개를 낚다가 나머지 6개 홀에서 보기 2개를 범했다. 한때 순위표 맨 윗줄까지 오를 만큼 샷과 퍼팅 모두 좋았다.

박성현은 "제주도에 오기 전에 내륙에서 연습 라운드를 돌았는데, 그때 샷이 좋았다. 그게 그대로 이어진 것 같다"면서 "왼쪽으로 당겨친 두 차례 아이언 샷 실수 빼고는 전체적으로 매우 만족스러운 경기였다. 특히 퍼팅 감각이 아주 좋았다. 날씨도 크게 덥지 않아서 좋았다"고 말했다.

"막판 보기 2개가 아쉽다. 보기는 언제든 나올 수 있다지만 좋은 흐름을 타는 중에 나온 보기라 아쉽다"는 박성현은 "앞으로 남은 사흘이 훨씬 더 중요하다. 연습장에 가서 막판 아이언샷 실수가 내일은 나오지 않도록 점검하겠다"고 덧붙였다.





박성현은 특히 팬클럽 '남달라'의 응원에 고마움을 표시했다. 그는 "전반 끝날 때 팬들이 너무 흥분하셔서 거의 기절하실 뻔한 모습도 봤다"면서 "정말 오랜만에 큰 함성과 열기를 느꼈다. 그런 감정을 드릴 수 있어 감사했고, 이렇게 열띤 응원에 정말 감사하다"고 했다.





