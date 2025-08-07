정은경 장관 "의정갈등 1년 반, 불편 겪은 환자·가족에게 죄송"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역환자안전센터 현장방문 및 환자·소비자 단체 간담회

정은경 보건복지부 장관이 "의료계와 정부 간 갈등이 1년 반 동안이나 지속되면서 많은 불안과 불편을 겪으신 국민과 환자 여러분께 진심으로 죄송하다"고 사과했다.

정은경 보건복지부 장관이 7일 서울 강남구 삼성생명 일원역빌딩에서 열린 '환자·소비자단체 현장 간담회'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 장관은 7일 오후 삼성서울병원 지역 환자안전센터를 방문해 환자안전 정책 추진 현황을 점검하고, 환자·소비자단체 등의 의견을 듣는 간담회를 가졌다.

정 장관은 이 자리에서 "의료계와 정부 간 갈등이 1년 반 동안 지속되며 많은 불안과 불편을 겪으신 국민과 환자 여러분께 진심으로 죄송하다"며 "국민, 의료계와의 신뢰 회복을 바탕으로 지역·필수·공공의료를 확실하게 강화하겠다"고 말했다.

이어 "환자의 안전과 권리를 강화하기 위한 법적·제도적 기반을 마련하고 환자의 알 권리, 안전하게 진료받을 권리가 실제 현장에서 구현될 수 있도록 하겠다"며 "국민의 의견을 경청하고, 의료현장과 긴밀히 소통·협력해 안전하고 신뢰받는 의료제도 정착을 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

앞으로 국민 중심의 의료 개혁 방안을 만드는 데 최선을 다하겠다고도 강조했다. 정 장관은 "그동안 정부의 의료 정책이 굉장히 많이 누적돼 있고 복합적이어서 쉽게 풀기는 어려운 점이 많다"며 "초고령화에 따른 의료비 급증 문제, 비급여나 실손보험 같은 불합리한 제도도 있어 이런 부분을 종합적으로 해결할 수 있는 의료개혁추진위원회, 혁신위원회를 만들어 국민, 의료인, 다양한 전문가들이 참여하는 의료 개혁 방안을 만들 계획"이라고 설명했다.





이에 환자·소비자단체는 "환자를 중심에 둔 의료이용 체계 마련을 위해 힘써달라"고 당부하며 "의료 공백에 따른 피해 조사와 지원, 환자 안전과 권익 강화 등을 위한 기반이 필요하다"는 의견도 제시했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

