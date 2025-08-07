"늙은이에게 뭔가 필요하면 연락해"…손흥민 눈물의 작별 편지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LAFC 이적 손흥민, 토트넘에 눈물의 편지

잉글랜드 프로축구 토트넘 홋스퍼를 떠나 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC(LAFC)로 이적한 손흥민(33)이 10년간 몸담았던 팀에 마지막 인사를 전했다. 7일 토트넘은 구단 공식 인스타그램에 "주장 손흥민이 선수들에게"라는 내용의 글과 함께 손흥민이 동료들에게 보내는 영상 메시지를 공개했다.

영상에서 코끝이 빨개진 채 등장한 손흥민은 "얘들아 안녕, 전 주장이다"라며 "뭐라고 말해야 할까"라고 주저하는 모습을 보였다. 이어 "너희는 내게 전부이자 전사였다. 너희가 나를 존중해줘서 나는 매일 특별한 기분이었다"면서 "이제 끝이 왔고 이제는 너희 차례다. 이 클럽을 더 특별하게, 더 빛나게 만들어달라"고 말했다.

그러면서 "멋진 추억들 고맙다"며 "너희의 헌신과 너희가 해준 모든 것, 나와 이 클럽을 위해 해준 모든 것에 감사하다"고 고마움을 전했다. 아울러 "정말 맹세하는데 나는 너희를 그 어떤 것보다 사랑한다. 너희가 내 팀이라는 게 정말 감사했다"며 "너희 모두에게 최고의 행운을 빈다"며 눈물을 보였다.

손흥민은 "우리는 언제나 친구"라며 "혹시라도 이 늙은이에게 뭔가 필요하면 연락하라. 난 언제나 너희 곁에 있을 것"이라고 말했다. 끝으로 "모두 사랑한다. 그리고 모두에게 최고의 행운을 보낸다"고 편지를 마쳤다.

같은 날 LAFC는 공식 홈페이지를 통해 손흥민의 영입을 발표했다. 구단은 "토트넘에서 손흥민을 완전히 영입했다"며 "그는 아시아 축구 역사상 가장 재능 있고 인기 있는 선수 중 한 명"이라고 소개했다. 토트넘 역시 구단 홈페이지 첫 화면에 "쏘니가 MLS의 LAFC로 떠났다"는 문구를 게재하며 이적 사실을 공식화했다.

손흥민은 LAFC를 통해 "전 세계에서 가장 상징적인 스포츠 도시 중 하나인 LA에서, 야망 가득한 LAFC의 일원이 돼 자랑스럽다"며 "LA는 많은 챔피언의 역사를 써 내려간 도시다. 나는 그다음 장을 함께 써 내려가기 위해 여기에 왔다"고 소감을 밝혔다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

