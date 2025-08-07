이 대통령 "베트남, 한반도 평화에 협력 필요…교역 1500억불 달성 노력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령은 베트남 현지 언론과의 인터뷰를 통해 "한반도 평화 관점에서 협력 필요성이 높다"고 말했다. 또 베트남과의 협력을 통해 2030년까지 양국 간 교역액 1500억불을 달성하겠다고 밝혔다.

"베트남 화해 남북관계에 빠질 수 없는 파트너"

이 대통령은 7일 베트남 국영통신사 VNA와의 서면 인터뷰에서 또럼 베트남 공산당 서기장의 방한 의미를 묻는 말에 "국제외교 무대에서도 양국은 미래를 향해 함께 나아갈 포괄적 동반자"라면서 이같이 언급했다.

이 대통령의 베트남 현지 언론 인터뷰는 오는 10일 또럼 서기장의 국빈 방문을 앞두고 이뤄졌다. 또럼 서기장의 방문은 이 대통령의 초청으로 이뤄졌다. 또럼 서기장은 사흘간 한국에 머물며 11일 이 대통령과 정상회담 및 만찬을 갖는다.

이 대통령은 "한반도의 평화와 비핵화가 더 이상 한반도만의 문제가 아닌 만큼 화해와 협력의 남북 관계로 전환하는 과정에서 베트남은 빠질 수 없는 중요한 파트너"라면서 "세계 평화와 안정을 위해 함께 협력해 나갈 수 있기를 기대한다"고 설명했다.

또 이 대통령은 "또럼 서기장의 방한은 국민주권정부가 맞이하는 첫 번째 외빈행사이자 국빈 행사"라면서 "우리 대한민국이 한-베트남 관계를 매우 중시하고 있으며 양국 간 포괄적 전략 동반자 관계를 미래지향적으로 발전시키겠다는 의지가 강력하다는 것을 보여주는 방증"이라고 강조했다.

정책 우선순위 묻자 "2030년까지 교역액 1500억불 달성"

대베트남 정책의 우선순위와 관련된 질문에는 '경제적 파트너십'을 꼽았다. 이 대통령은 "글로벌 경제 및 무역 환경의 불확실성이 심화되고 있는 만큼 양국 간 경제협력을 더욱 확대·발전시켜나가야 한다는 점은 아무리 강조해도 지나치지 않다"며 "양국의 공동 목표라 할 수 있는 2030년까지 교역액 1500억 불 달성을 실현하기 위해 함께 노력하겠다"고 공언했다.

또 이 대통령은 또럼 서기장의 '2030년 중고소득 국가 진입' 목표를 언급하면서 "한국이 신뢰할 수 있는 파트너가 돼 함께 도약해 나갈 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 그러면서 "원전, 고속철도 등 인프라 분야, 나아가 과학기술 첨단 산업 분야가 베트남의 국가 비전을 현실화하는 데 중추적 역할을 맡게 될 것"이라고 제안했다.

특히 이 대통령은 인적교류와 관련한 질문에 답을 하면서 "경기도 다낭시라는 말을 들어보셨냐"고 말하기도 했다. 다낭은 베트남의 대표적인 휴양지로 한국인이 주로 찾으면서 이같은 별명이 붙었다.





이 대통령은 "최근 국무회의에서도 베트남 근로자들에게는 인센티브를 주자는 취지의 지시를 내린 바 있다"면서 "더 많은 베트남 근로자들이 한국에서 건강하고 안전하게 일할 수 있는 방안을 계속해서 강구해 나가겠다"고 약속했다.





