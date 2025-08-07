대통령실 "민생쿠폰 지급 후 '음식점·주유·마트' 매출 증가세 두드러져"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3일 기준 민생쿠폰 5.7조 중 2.6조 사용…대중음식점에서 41% 소비

마트·식료품, 편의점, 병원·약국 등 비중 높아

대통령실 " 소비 촉진 캠페인 전개 계획"

민생회복 소비쿠폰 지급 이후 음식점 등 생활 밀착 업종의 매출액이 증가한 것이 확인됐다고 대통령실이 7일 밝혔다.

행정안전부가 지난달 21일부터 8월 3일까지 신용카드와 체크카드로 사용된 소비쿠폰의 업종별 사용액과 매출액을 9개 카드사로부터 제공받아 분석한 결과 3일 자정을 기준으로 신용·체크카드로 지급된 소비쿠폰 5조 7679억원 가운데 46%인 2조 6518억원이 사용된 것으로 집계됐다.

소비쿠폰 지급이 시작된 7월 4주의 가맹점 전체 매출액은 직전 7월 3주 대비 19.5% 증가했고, 7월 5주 매출액은 7월 3주에 비해서는 8.4% 증가한 것으로 나타났다. 업종별로는 대중음식점(1조989억원)이 41.4%로 가장 많이 사용됐고 마트·식료품(4077억원)이 15.4%, 편의점(2579억원)이 9.7%, 병원·약국(2148억원)이 8.1%, 의류·잡화(1060억원)가 4.0%, 학원(1006억원)이 3.8%, 여가·레저(760억원)가 2.9% 순으로 집계됐다.

매출액 증가 폭이 큰 업종은 음식점(2677억원), 주유(1326억원), 의류·잡화(1042억원), 마트·식료품(884억원) 순으로 생활 밀착 업종에서 증가세가 두드러졌다.





대통령실은 "정부는 소비쿠폰 발급을 계기로 소비 심리가 되살아나고 있는 만큼 국민들께서 신속히 사용할 수 있게 소비 촉진 캠페인도 전개해 나갈 계획"이라며 "특히 오늘 발표된 '지방 살리기 상생 소비 활성화 방안'을 통해 수도권 외 지방에서도 소비 쿠폰 사용을 독려해 지역 경제 활성화의 마중물이 될 수 있도록 노력하겠다"고 설명했다.





