광주시교육청, 13일 ‘광주진학 학부모 아카데미’ 개최

광주시교육청은 오는 13일 교육 연구정보원 대강당에서 올해 네 번째 '광주진학 학부모 아카데미'를 연다고 7일 밝혔다. 이번 아카데미는 '자기 주도적 탐구학습을 통한 학생부종합전형 준비'를 주제로 진행된다.

강연은 동국대 부속 영석고 김용진 교사가 맡는다. 김 교사는 독서가 수업과 대입에 어떤 도움이 되는지, 자기 주도적 독서로 탐구학습을 어떻게 할 수 있는지를 소개할 예정이다. 학생부종합전형의 평가 경향을 반영해 학교 수업에서 탐구 역량을 키우는 방법도 안내한다.

김 교사는 서울시교육청 대학진학지도지원단과 서울중등교육과정연구회에서 활동했으며, 서울 주요 대학의 입학전형 전문위원을 역임했다. 아카데미는 중3, 고1·2 자녀를 둔 학부모를 비롯해 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있고, 학생도 함께할 수 있다.





참여를 원하는 학생과 학부모는 오는 11일까지 시교육청 진로진학지원센터 홈페이지에서 신청하면 된다. 현장 접수도 가능하다.





