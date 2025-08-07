신창재 교보생명 의장 "고객 중심 회사로 변화해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창립 67주년 기념식 개최

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 7일 서울 종로구 교보생명빌딩에서 열린 '창립 67주년 기념식'에서 "시장에서 생존하고 지속 성장하기 위해서는 지금보다 더 고객 중심 회사로 변화해야 한다"고 주문했다.

신 의장은 기념사에서 보험산업은 저성장·저출산·고령화라는 구조적 문제에 경기침체, 금리인하, 재무건전성 규제강화 등이 겹치며 성장성·수익성·건전성이 더욱 악화하고 있다고 진단했다. 신 의장은 "위기 상황을 타개하기 위해 보험업계는 보험계약마진(CSM) 확보를 위한 과열경쟁을 벌이며 시장은 더욱 혼탁해지고 있다"며 "업계 간 과열 경쟁으로 발생한 피해는 오롯이 선량한 고객의 몫이 되고 있어서 안타깝다"고 말했다.

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장. 교보생명

이는 최근 금융감독원 현장검사에서 드러난 것처럼 올해 1분기에만 1000억원이 넘는 법인보험대리점(GA) 설계사 스카우트 비용이 지출될 정도로 보험업계가 과도한 스카우트 경쟁으로 승환계약과 불완전가입 등 소비자 피해가 발생하는 상황을 우려한 것이다.

신 의장은 "보험시장이 혼탁해져도 교보생명만은 고객 역경에 대한 보장이라는 생명보험의 숭고한 정신을 고객과 시장에 바르게 알리며 영업·마케팅을 실천하자"며 "시장에서 고객의 선택을 받지 못한 기업은 결코 생존할 수 없다"고 전했다. 시장에서 생존하고 지속 성장하기 위해서는 더욱더 고객 중심의 회사로 변화해야 한다는 의미다.

신 의장은 임직원의 인공지능(AI) 문해력 강화를 주문하기도 했다. 그는 "AI 기술 활용 역량은 보험산업의 핵심 경쟁력이 됐다"며 "비즈니스의 모든 프로세스에 AI 기술을 접목해 고객에게 차별화된 경험과 가치를 제공하는 디지털 전환 선도 회사를 만들어야 한다"고 당부했다.





신 의장은 "앞으로도 교보생명은 끊임없는 혁신을 통해 탁월한 경영성과를 창출하며 여러 이해관계자와의 공동발전을 추구하는 지속가능한 100년 영속기업에 도전하겠다"고 말했다.





