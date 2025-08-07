"AI·모빌리티 유럽으로"…벤처기업協, SCEWC 참가기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 14일까지 온라인 접수

벤처기업협회는 오는 11월4일부터 스페인 바르셀로나에서 열리는 '2025 스페인 바르셀로나 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC)' 한국관에 참가할 벤처기업을 모집한다고 밝혔다.

SCEWC는 스마트시티 분야 세계 최대 규모의 박람회로, 매년 135개국 850개 도시, 860여 개의 글로벌 기업이 참가한다. 디지털 전환, 도시환경, 모빌리티, 정부혁신 등 다양한 주제로 150여 개의 부대행사와 비즈니스 교류가 진행될 예정이다.

AD

협회는 KOTRA와 함께 한국 공동관을 구성해 벤처기업 7개사를 지원한다. 참여기업에는 ▲전시 참가 및 부대비용의 70% 지원 ▲편도 해상운송비 ▲사전 마케팅 및 현지 홍보 ▲바이어 미팅 주선 및 통역비 등 전시회 현장 지원 등 다양한 혜택을 제공한다.

인공지능(AI), 데이터, 사물인터넷(IoT), 에너지·환경, 모빌리티, 건축기술, 보안, 금융, 드론 등 스마트시티 관련 분야에서 유럽 및 글로벌 시장 진출을 준비하고 있는 벤처기업이라면 누구나 참여할 수 있다. 신청은 오는 14일까지 벤처기업협회 홈페이지와 중소기업 해외전시포탈에서 온라인으로 하면 된다.





AD

협회 관계자는 "SCEWC는 스마트시티와 관련된 글로벌 트렌드를 가장 빠르게 체감할 수 있는 무대"라며 "유럽 시장 진출을 희망하는 벤처기업에 전략적 기회가 될 것"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>