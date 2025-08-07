함안 성산산성 출토 목간, 신라 지방행정 자료였다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6세기 중반 '처벌 후 행정 보고용' 추정

판독에 초분광 기술 사용해 정확도 향상

신라 시대 행정 실무의 구체적 양상이 함안 성산산성에서 발굴된 목간(木簡·종이가 없던 때에 글을 적은 나뭇조각)을 통해 드러났다.

함안 성산산성에서 출토한 다면 목간 1면의 초분광 사진

국립문화유산연구원 국립가야문화유산연구소는 지난해 성산산성에서 출토한 목간 두 점에 대한 판독을 마쳤다고 7일 밝혔다.

성산산성은 1991년부터 2016년까지 열일곱 차례 발굴조사가 진행된 신라 고대 성곽 유적이다. 지금까지 목간 약 245점이 출토돼 한국 고대사 연구의 핵심 유적으로 평가받는다.

지난해 열여덟 번째 조사에서도 성벽 부엽 시설에서 목간 두 점이 추가로 발견됐다. 부엽 시설은 산성의 지형학적 취약점을 보완하기 위해 조성한 시설을 뜻한다.

새로 발견된 목간은 다면 목간 한 점과 양면 목간 한 점이다. 모두 6세기 중반 제작됐다고 추정된다.

다면 목간 네 면 가운데 세 면에선 사람에게 처벌을 내린 행정 내용이 담긴 묵서가 확인됐다. 특히 1면에는 '이월중어감문촌주등백대성…(二月中於甘文村主等白大城…)'이라고 쓰여 있었다.

연구소 측은 "'어(於)'자와 '백(白)'자의 독특한 필체와 용법으로 볼 때 아랫사람이 업무 처리 결과를 윗사람에게 보고하는 구술 형식의 초기문서 목간으로 보인다"고 설명했다.

연구소는 판독에 최초로 초분광 영상(Hyperspectral Imaging) 기술을 활용했다. 육안이나 일반 촬영으로는 식별하기 어려운 문자를 기존 적외선(IR) 분석보다 선명하게 복원할 수 있어 판독 정확도를 높일 수 있었다.





다만 양면 목간의 용도나 성격은 밝혀내지 못했다. 연구소 측은 "상·하면의 구분이 명확하지 않고, 판독되는 글자 수가 적어 전체적인 내용 해석에 한계가 있었다"고 말했다.





