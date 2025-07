특구재단, 한국표준협회 '서비스 AI 리더상' 수상

연구개발특구진흥재단(특구재단)은 10일 한국표준협회 주관의 '인공지능(AI) 적용 서비스 우수사례 공모전'에서 '서비스 AI 리더상'을 수상했다고 밝혔다.

서비스 AI 리더상은 공공과 민간 부문에서 AI를 활용해 서비스 혁신을 선도한 기관과 기업에 수여된다.

이선제 특구재단 기획조정본부장(왼쪽)과 문동민 한국표준협회 회장(오른쪽)이 시상식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 연구개발특구진흥재단 제공

한국표준협회는 'GREAT SERVICE for you, with AI'를 슬로건으로 공모전을 열어 AI 서비스 우수사례를 발굴·시상했다. 올해는 특구재단, 광주시 동구, 대한항공, 브이드림, KT, KT cs 등 6개 기업·기관·단체가 수상 명단에 올랐다.

특구재단은 거대언어모델(LLM)을 적용한 내부 규정·매뉴얼 검색 시스템과 공공데이터 기반의 심리상담 챗봇, AI 미술 심리 진단 도구를 개발·운영해 업무 효율성과 직원 만족도를 높인 점을 높게 평가받아 서비스 AI 리더상을 수상했다.





정희권 특구재단 이사장은 "서비스 AI 리더상 수상은 내부 행정에 AI를 적용해 업무 효율성과 조직 만족도를 높인 점을 인정받은 결과물"이라며 "특구재단은 앞으로도 기관 운영 전반에서 체감할 수 있는 지능형 행정서비스 모델을 지속해 발굴·확산하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

