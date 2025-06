해임 후 5일 만에 복귀한 올트먼…오픈 AI 사태, 코미디 영화로 나온다

2023년 11월 해임 5일 후 복귀

SNL 작가 사이먼 리치 각본, 코미디 요소 예상

챗GPT 개발사 오픈AI 창업자인 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 지난 2월 4일 서울 중구 플라자호텔에서 열린 '카카오 미디어데이'에 참석해 정신아 카카오 대표와 대담하고 있다. 강진형 기자

챗GPT 개발사 오픈AI 최고경영자(CEO) 샘 올트먼이 해임됐다가 5일 만에 복귀한 이른바 '올트먼 축출 사태'가 영화로 제작된다.

3일(현지시각) 현지 매체 할리우드 리포터는 2023년 11월 챗GPT 개발사 오픈AI 최고경영자 샘 올트먼이 해임됐다가 5일 후 복귀한 '올트먼 축출 사태'를 영화화한다고 밝혔다.

보도에 따르면 세계 최대 전자상거래 업체 아마존의 영화·드라마 제작 계열사인 아마존 MGM 스튜디오는 '아티피셜'(Artificial·인공)이라는 제목으로 '올트먼 축출 사태'를 다룬 영화를 제작 중이다. 감독으로는 영화 '콜 미 바이 유어 네임'(Call Me By Your Name)과 '챌린저스'(Challengers)로 유명세를 알린 이탈리아 출신의 루카 구아다니노 감독이 거론되고 있는 것으로 알려졌다.

영화 '스파이더맨2'의 주연을 맡았던 배우 앤드루 가필드가 올트먼 역을 맡고, '탑건'에 출연했던 모니카 바바로가 오픈AI 전 최고기술책임자(CTO)였던 미라 무라티 역으로 캐스팅되는 방안이 검토되고 있다. 오픈AI 공동 창업자이자 올트먼 해임을 주장했던 일리야 수츠케버 역으로는 아카데미상 5관왕의 '아노라'에 출연했던 유라 보리소프가 논의되고 있다.

또 코미디 프로그램 '새터데이 나이트 라이브'(SNL) 작가인 사이먼 리치가 각본을 맡아 이 영화가 코미디 요소를 상당 부분 포함할 것으로 알려졌다. 다만 출시 일정과 구체적인 내용은 상의 중인 것으로 알려졌다.





한편 지난 2023년 11월 7일 오픈AI 이사회는 올트먼 CEO를 신뢰할 수 없다며 전격 해임했다. 이에 올트먼은 CEO직과 이사직에도 모두 물러났지만, 이사회 결정에 오픈AI 직원 대부분이 반발하면서 올트먼은 축출 5일 만에 CEO로 복귀한 바 있다.





