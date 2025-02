부산대, 노인성 질환 국제세미나 개최… 초고령사회 노인복지 연구 글로벌네트워크 확산

26일 부산대병원 글로컬임상실증센터서 노쇠·근감소증·치매예방 중재 전략 등 소개

부산대학교(총장 최재원)는 의생명특화총괄본부가 지난 26일 부산대병원 S동 1층 글로컬 임상 실증센터에서 'International Seminar on Global Networking' 행사를 개최했다.

부산대가 노인성 질환 국제세미나를 개최하고 기념촬영하고 있다. 부산대 제공

AD

이번 국제세미나는 2024년 일본 노화연구소 2곳을 방문해 이룬 성과로 부산대병원 의생명연구원 국제공동연구과제 재원으로 실시했다.

특히 부산대가 추진 중인 글로컬대학 사업과 함께 글로벌 연구네트워크와 협력해 건강한 노화와 노인 복지 향상 연구를 공유하는 소통의 장이 됐다. 이 자리에는 부산대와 부산대병원 노화 연구진, 헬스케어 관련 기업, 부산지역 유관기관·의료계 종사자 등이 참석했다.

이날 행사에서는 ‘노인과 노화’를 주제로 일본의 대표적인 노인연구소인 일본국립노화연구소(National Center for Geriatrics and Gerontology) 이상윤 박사와 동경 노인종합연구소(Tokyo Metropolitan Institute for Geriatrics and Gerontology) 사사이 히로유키(Sasai Hiroyuki) 박사를 초청해 노쇠와 근감소증, 치매 예방을 위한 중재 전략 방법을 발표했다.

또 대만 국립사범대학의 랴오 융(Liao Yung) 교수는 노인의 신체와 좌업(座業) 활동 개선 최적의 타이밍과 신체기능 연관성을 소개했다.

부산대 의생명특화총괄본부는 글로벌 연구네트워크와 협력해 건강한 노화와 노인 복지 향상 연구를 위해 노력하고 있으며 노인성 질환 개선·예방을 위한 코호트와 라이프케어 연구사업과 유명 연사 초청 세미나 개최 등 이를 위한 지원을 이어갈 계획이다.

AD

초고령 사회(만 65세 인구가 전체의 20% 이상)에 진입한 부산에서 부산대의 이 같은 활동은 노인들의 삶의 질을 향상시키고 건강한 노화 모델을 구축해 부산을 고령화 대응 선도 도시로 발전시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>