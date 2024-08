신라대 김우성 교수, 한국경영학회 융합학술대회 최우수 논문상

신라대학교(총장 허남식) 경영학과 김우성 교수가 ‘제26회 한국경영학회 융합학술대회’에서 최우수 논문상을 받았다.

한국경영학회와 매일경제신문이 공동 주최한 이 학술대회는 지난 12일부터 14일까지 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열렸다.

이번 행사에서 신라대 경영학과 김우성 교수와 미국 플로리다 Rollins College Crummer 경영대학원 종신교수인 Halil Kiymaz 교수가 공동으로 연구한 논문 ‘Inventory Investment, Firm Value, and Growth : Evidence from Korea’이 최우수 논문으로 선정됐다.

김우성 교수는 국내외 여러 학술대회에서 최우수 논문상을 수상하는 등 연구 성과를 내고 있다. 학생들이 더 넓은 식견을 가질 수 있도록 연구 성과를 공유하는 등 연구와 교육에 힘을 쏟고 있다.

신라대 경영학과 김우성 교수.

