[SCMP 칼럼]영국이 반이민 폭동을 막기 위해 해야할 일

지난주부터 영국에서는 전국 각지의 도시에서 극우주의자들이 일으킨 폭동으로 경찰관 여러 명과 비무장 무슬림들이 상처를 입었다. 이 같은 폭동은 7월30일 잉글랜드 북서부의 소도시 사우스포트에서 17세 소년이 일으킨 흉기 난동으로 3명의 어린이가 사망하고 이 외 어린이 8명, 어른 2명이 다친 사건 이후 시작됐다. 범인은 웨일즈의 한 기독교 가정에서 자랐음에도 불구하고 극우 인플루언서와 온라인 커뮤니티에서는 그를 불법 무슬림 이민자라는 확인되지 않은 소문이 퍼졌기 때문이다.

며칠 후 사망한 어린이들을 위한 철야 시위는 극우 극단주의자들에 의해 모스크(이슬람 예배당)와 경찰관들을 공격하는 과격 시위로 변질됐다. 영국 전역에서 20회 이상의 시위가 계획됐고 일부는 폭력으로 이어져 재산 피해가 발생했다. 이로 인해 약 100명의 폭도가 경찰에 체포됐다.

시위에 모인 군중은 다양한 배경을 가진 사람들로 보인다. 극우 극단주의자들이 시위의 대표적인 참여자일 수 있지만, 영국의 일반 시민들도 마찬가지로 시위에 참여했다. 이는 불법 이민자로부터 영국을 구한다는 거짓 명목으로 많은 사람이 시위에 참여할 수 있음을 시사했다.

텔레그램 등 사회관계망서비스(SNS)가 시위를 독려하고 허위 정보를 퍼뜨리는 데 앞장서고 있지만, 이번 사우스포트 테러와 그 여파는 훨씬 더 깊은 문제에서 촉발됐다는 점에 주목할 필요가 있다.



2010년부터 지난달 총선까지 집권한 보수당은 임기 동안 엄격한 긴축 조치, 공공 지출 삭감 등을 실시했다. 결과적으로 국가의 공공 인프라는 무너지기 시작했고 브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합 탈퇴)에 이은 코로나19 팬데믹은 주택, 에너지, 의료, 운송 등 부문에서 동시다발적 위기를 초래했다. 최근 몇 년간 일련의 파업이 발생한 이유다.

시위가 발생할 때마다 보수 정부는 지속적으로 유입되는 이민자를 원인으로 지목하며 책임을 회피하는 데 급급했다. 정부의 반(反)이민적 입장을 뒷받침하는 대표 인물로는 수엘라 브레버먼 전 내무부 장관이 있다. 그는 지난해 친팔레스타인 시위대를 "증오 행진자"라고 일컬었고 이는 극우 폭력을 조장했다는 비판을 받았다. 또 다른 저명한 반이민 인물로는 브렉시트 찬성론자 나이젤 패라지 개혁 영국당 대표, 반이슬람 강경주의자 토미 로빈슨(스티븐 약슬리) 잉글랜드 수호 연맹 창립자가 있다.

이들의 주장은 유럽 국가 전역에서 활동하는 반이민·반무슬림주의 허위 네트워크에 의해 증폭돼 SNS에서 수백만 건의 조회 수를 기록할 정도로 삽시간에 퍼졌다. 실제 이들은 허위 정보를 나른 혐의를 받았고 기소됐다. 영국 비밀정보국(MI6) 전 국장인 리처드 디어러브 경은 러시아가 사우스포트 칼부림 사건에 대한 가짜 뉴스를 퍼뜨렸다고 지적했다. 최근 폭동은 국내외적으로 심각한 배경을 가진 만큼 향후 조치를 고려할 때 이를 반드시 고려해야 한다.

조만간 영국 전역에서 더 많은 시위가 일어날 가능성이 높다. 영국 정부는 SNS에서 폭동을 선동한 주동자들의 행동이 기존 테러법에 위배되는지 검토하는 등 법과 질서를 유지하기 위해 여러 가지 조처를 해야 한다.

영국 정부는 테러리즘을 정치적, 종교적, 인종적, 이념적 동기에서 정부에 영향을 미치려는 의도를 갖고 국민들에게 심각한 폭력을 행사하거나 재산 피해를 낸 경우 등으로 규정한다. 이를 적용하면 시위대의 자발적인 폭력 행동을 억제하는 데 도움이 될 수 있다.

아울러, SNS 운영 기업은 선동하는 사람들이 온라인에서 더 많은 영향력을 발휘하지 못하도록 적극적으로 대처할 필요가 있다. 물론 이들 기업은 온라인에서 유발하는 분노가 늘어날수록 이익을 얻기 때문에 규제하려는 유인이 적다는 게 문제다. 따라서 인터넷 감시 기관 등 정부 당국이 관련 규칙을 도입해야 하는 이유다.

또 장기적으로 현재 영국 노동당 정부는 전 정부로부터 물려받은 여러 위기를 해결하는 방법을 찾아야 한다. 동시에 이민자들과 무슬림들에 대한 증오를 퍼뜨려온 정치인들과 미디어 채널들뿐만 아니라 영국 대중들의 부담과 두려움을 해결할 방법들을 찾아야 한다. 여기에는 정부 지출 및 세입을 늘리기 위한 방안, 국가 인프라를 강화하기 위한 방안 등이 포함될 수 있다.

이런 장기적 조치가 없다면 해결책을 찾으려는 시도는 겉치레에 불과할 것이다. 영국은 이전 정부의 실패로 인해 힘든 시기를 보내고 있으며, 현재 직면한 문제는 빙산의 일각에 불과하므로 모든 수준에서 인내심을 가져야 한다.

모하메드 시난 시예크 옵저버연구재단 부연구위원

이 글은 사우스차이나모닝포스트(SCMP)의 칼럼 'What the UK must do to curb anti-immigrant riots'을(를) 아시아경제가 번역한 것입니다.

