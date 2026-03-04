농협손해보험, 4년 연속 '1사1교 금융교육 우수사례'로 꼽혀

우수직문 부분 손해보험협회장상 수상

88개교와 결연…초중고에 금융교육 제공

NH농협손해보험은 지난달 25일 서울시 영등포구 소재 금융감독원에서 열린 '1사1교 금융교육 우수사례 시상식'에서 4년 연속 우수직원 부문 손해보험협회장상을 수상했다고 4일 밝혔다.

우수직원 부문 수상자인 소비자보호팀 김예슬 농협손해보험 주임이 4일 기념촬영을 하고 있다.

금융감독원이 주관하는 1사1교 금융교육은 금융회사가 초·중·고등학교와 결연 협약을 맺고 체계적인 금융교육을 제공하는 교육프로그램이다.

농협손해보험은 지난해 충남 예산군 소재 광시중학교 등 88개교와 결연을 맺고 총 4600여명의 학생들을 대상으로 현장감 금융 교육을 진행했다.

특히 작년에는 임직원들이 실무 경험을 바탕으로 직접 진행한 △똑똑한 용돈관리법 △금융 사기 및 범죄 예방 △금융권 진로 멘토링 등 다채로운 프로그램을 실시한 결과 해당 부문 4년 연속 수상의 영예를 안았다.

송춘수 농협손해보험 대표이사는 "1사1교 금융교육은 청소년들이 금융의 가치를 인식하고 올바른 경제 주체로 성장하는 데 기여하는 뜻깊은 활동"이라며, "앞으로도 금융기관의 사회적 책임을 다하며, 현장 중심의 교육 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





한편 농협중앙회와 농협금융지주, 농협손해보험, 농협은행, 농협생명은 학생 금융교육을 비롯해 농업인과 어르신 등을 대상으로 한 맞춤형 금융교육 프로그램을 확대할 방침이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

