"나 장항준인데, 집주소 알려줘봐"…'왕사남' 배우에 기저귀 보낸 사연

누적 940만…1000만 관객 앞둬

단역 배우에 '기저귀 선물' 미담 전해

영화 왕과 사는 남자에서 판한성부사 유귀산 역을 맡은 배우 김용석이 장항준 감독으로부터 받은 문자와 기저귀. SNS 캡처

영화 '왕과 사는 남자'가 1000만 관객 돌파를 앞둔 가운데, 장항준 감독의 미담이 뒤늦게 알려져 화제다.

극 중 판한성부사 유귀산 역을 맡은 배우 김용석은 지난달 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "인생은 장항준처럼"이라고 운을 띄우며 글을 올렸다.

글에서 김용석 배우는 판한성부사 유귀산으로 연기하게 된 것도 감사한 일이지만 장항준 감독님께 개인적으로 감사함을 느낀 계기가 있다며 "영화 촬영 중 감독님과 함께 모니터하러 이동하며 며칠 전 아기가 태어났다는 사실을 말씀드렸고, 감독님께서 축하해 주셨다"고 전했다.

이에 장항준 감독은 "용석아. 핸드폰 줘봐. 내 번호 알려줄 테니 집 주소 알려줘. 기저귀 보내줄게. 처음에 기저귀 엄청 많이 필요하거든"이라고 말했고, 당시에는 김 배우의 의상 때문에 핸드폰을 전달하기 어려웠다.

그러나 다음 날 김용석 배우의 핸드폰에 한 문자가 도착했다. 내용은 "용석아 나 장항준이야. 집 주소하고 아기 쓰는 기저귀 종류 찍어줘"라고 적혀 있었다.

김 배우는 "촬영 때문에 바쁘신 와중에도 나의 개인번호를 알아내서 연락해 주신 것이고, 집으로 두 박스나 보내 주셨다"라며 "아빠가 된 후 느끼게 된 가장으로서의 부담감, 나에 대한 끝없는 불안함들이 이해받고 위로받는 느낌이었다"고 소감을 전했다.

이어 "나도 누군가에게 이런 위로를 줄 수 있는 사람이 되고 싶다는 다짐을 하게 됐다. 그날 이후로 장항준 감독님을 응원하게 됐다"며 "인생은 장항준처럼!"이라고 글을 마쳤다.





영화 '왕과 사는 남자'는 4일 기준 누적 관객수 940만명을 기록하며 1000만을 앞두고 있다. 폐위된 단종 이홍위(박지훈 분)가 강원도 영월의 유배지 청령포에서 고을 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 인생의 마지막 시기를 보내는 이야기를 그렸다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

