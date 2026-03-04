[MWC26]"통화로 출장일정 말하니 로봇이 캐리어 준비"…피지컬AI와 만난 익시오의 미래

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG유플러스, 음성 중심으로 기기 연결 엠비언트 AI 공개

LG유플러스는 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 전시회 모바일월드콩그레스(MWC) 26에서 AI 에이전트 '익시오'와 음성을 중심으로 다양한 기기 및 공간을 연결하는 엠비언트 AI(Ambient AI)를 공개했다고 4일 밝혔다.

LG유플러스는 스페인 바로셀로나에서 열린 세계 최대 이동통신 전시회 MWC26에서 AI 에이전트 '익시오'와 엠비언트 AI(Ambient AI) 비전을 공개했다고 4일 밝혔다. 익시오와 결합한 휴머노이드로봇이 MWC26 현장에 전시된 모습. LG유플러스 제공

익시오는 통화 맥락 이해, 보이스피싱 탐지, 실시간 정보 검색 기능 등 서비스를 제공했다. LG유플러스는 이를 확장해 스마트폰을 넘어 웨어러블, 스마트 글래스, 차량, 홈 사물인터넷(IoT) 가전, 휴머노이드 로봇 등 다양한 기기를 연결하는 AI 실행 플랫폼으로 전환하겠다는 비전을 제시했다.

MWC26 현장에서는 익시오와 피지컬 AI가 결합된 서비스 시나리오도 공개됐다. 미래 익시오는 ▲음성 입력 ▲감정·맥락 인식 ▲위험·필요 판단 ▲행동 제안 및 실행 ▲결과 리포트 등 순서로 작동한다. 단순 명령 수행을 넘어 대화 내용을 이해하고 선제적으로 행동하는 AI 에이전트 형태다.

이번 전시에서는 익시오와 국내 기업 에이로봇의 휴머노이드 로봇이 연동된 사례가 소개됐다. 예를 들어 가족 간 통화에서 출장 일정이 공유되면 익시오가 통화 내용을 분석해 기존 일정을 자동으로 조정하고 준비 사항을 안내한다. 아울러 드라이클리닝 의류 수령이나 캐리어 준비 등 작업을 로봇과 연계해 자동으로 진행하는 방식이다. 또한 고령 가족의 목소리 톤과 대화 패턴을 분석해 정서 변화를 감지하고 가족에게 연락을 제안하거나 음악·사진 등 생활 지원을 연결하는 기능도 제시됐다.

홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)는 지난 2일(현지시간) MWC26 기조연설에서 AI가 대화의 맥락을 파악해 스스로 행동하는 방향으로 발전할 것이라고 비전을 제시했다. 홍 CEO는 "음성은 가장 인간적인 연결 수단"이라며 "음성이 다시 한 번 사람들을 연결하는 본질적인 수단으로 만들기 위해 AI 콜 에이전트와 함께하는 여정을 시작했다"이라고 말했다.





LG유플러스는 앞으로 글로벌 통신사 및 파트너와 협력해 AI 생태계를 구축하고 AI 에이전트 익시오 서비스 확대에 나선다는 방침이다. 최윤호 LG유플러스 AI사업그룹장은 "통신 기반 음성 AI가 피지컬 AI와 결합해 현실에서 실행되는 미래 모습을 선보였다"며 "앞으로 피지컬 AI가 실제 현장에 도입될 수 있도록 익시오를 발전시키고 서비스를 단계적으로 확대하겠다"고 밝혔다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

