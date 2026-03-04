한미그룹, 선대회장 '혁신경영' 새긴 동판 조형물 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한미 C&C 스퀘어에 동판 조형물 첫 공개

창업부터 신약 기술수출까지 업적 담아

한미그룹 창업주 고(故) 임성기 선대회장의 업적과 철학을 그려낸 동판 조형물이 처음으로 공개됐다.

한미그룹은 지난 2일 서울 송파구 한미 C&C 스퀘어에서 설치미술의 거장 박충흠 작가가 완성한 임 선대회장의 동판 조형물 제막식을 거행했다고 4일 밝혔다.

송영숙 한미그룹 회장(가운데)과 임주현 부회장(오른쪽), 임종훈 사장이 2일 서울 송파구 한미 C&C스퀘어에서 열린 임성기 선대회장의 동판 조형물 제막식에서 기념촬영을 하고 있다. 한미그룹

AD

제막식 오프닝은 임 선대회장의 가족인 송영숙 한미그룹 회장과 임주현 부회장, 임종훈 사장이 맡았다. 임 선대회장과 오랜 기간 신약 개발을 함께 해 온 이관순 전 부회장을 비롯해 박재현 한미약품 대표, 각 본부장, 심병화 한미사이언스 부사장, 우기석 온라인팜 대표 등 그룹 주요 인사들도 참석했다.

동판 조형물에는 임 선대회장의 모습과 그의 친필 문구인 '제약강국을 위한 혁신경영'이 새겨졌다. 임 선대회장의 주요 업적은 ▲태동 ▲혁신의 시작 ▲연구개발(R&D) 경영 ▲패러다임 대전환 등 4개 섹터로 정리됐다. 약국 창업부터 한국 최초·최대 규모의 신약 기술수출과 '인간존중' 경영철학에 따른 생전 업적을 한눈에 확인할 수 있다.

작품에는 1973년 한미약품공업의 설립과 첫 제품 '티에스파우더(T.S Powder)' 출시를 비롯해 팔탄 GMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 공장 완공, 동탄 R&D센터 건립, 한국 제약 사상 최대 신약 기술수출 등 주요 업적이 시대순으로 담겼다. 임 선대회장이 생전 거듭 강조해 온 '신약개발은 내 생명과 같다'는 신념도 새겨졌다.

한국 최초 개량·복합신약 개발을 통해 특별한 경쟁력을 구축해 온 임 선대회장의 혁신 사례도 새겨졌다. 한국 제약사 최초로 연간 원외처방조제액 1위를 기록한 이상지질혈증 복합신약 '로수젯'을 비롯해 '아모디핀' '아모잘탄' 등 전문의약품과 어린이 해열제 '써스펜', 유산균 정장제 '메디락', 어린이 영양제 '텐텐' 등 세대를 아우르는 제품군도 담겼다.





AD

송 회장은 "임성기 정신은 한미그룹이 영원히 간직하고 새겨야 할 한미의 가장 소중한 가치이자 유산"이라며 "많은 한미인들이 임성기 선대회장의 참뜻을 가슴에 새기길 기원한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>