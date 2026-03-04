[MWC26]SKT, AIDC 빠르고 싸게 짓는다…글로벌 기업과 3자 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

슈퍼마이크로·슈나이더 일렉트릭과 MOU

'프리팹 모듈러' 방식 통합 솔루션 확보

AIDC 모듈 단위로 사전 제작 후 현장서 조립

SK텔레콤이 글로벌 파트너들과 협력해 통해 인공지능(AI) 데이터센터(DC) 구축에 드는 시간과 비용을 줄인다. 서버와 장비 제조 분야의 글로벌 기업들과 힘을 합쳐 새로운 방식의 데이터센터 솔루션을 갖추겠다는 계획이다.

SKT는 스페인 바르셀로나에서 진행 중인 세계 최대 모바일 전시회 모바일월드콩그레스(MWC) 2026에서 서버 제조사 슈퍼마이크로, AI DC MEP(기계·전기·배관) 분야 제조사 슈나이더 일렉트릭과 '프리팹 모듈러' 방식의 통합 솔루션 확보를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협력은 AI DC 구축 기간을 단축하고 공급 병목을 해소하는 통합 모델을 확보하는 데 초점을 맞추고 있다. 협력의 핵심이 되는 프리팹 모듈러 방식은 전력·냉각·IT 인프라를 모듈 단위로 사전 제작한 후 현장에서 조립하는 방식으로, AI DC 구축에 소요되는 기간을 획기적으로 줄일 수 있다.

건물 완공 후 서버를 순차적으로 구축하는 기존의 철골철근콘크리트 구조(SRC) 방식과 달리, 서버와 전력·냉각 인프라를 하나의 모듈로 구성해 통합 제작해 구축 속도와 비용 효율을 동시에 높이는 식이다. 여기에 수요 증가에 따라 모듈을 단계적으로 추가할 수 있어 초기 대규모 투자 부담을 줄이면서도 시장 수요에 유연하게 대응할 수 있다.

슈퍼마이크로는 서버·스토리지 시스템 제조 기업으로 주요 AI 반도체 기업들과의 협력을 통해 AI 학습·추론에 특화된 고성능 그래픽처리장치(GPU) 서버를 설계·공급한다. 지난해 미국 주요 빅테크와 협력해 엔비디아 블랙웰 GPU 기반의 서버와 액체 냉각 기술을 적용한 대규모 AI 팩토리를 구축한 바 있다.

슈퍼마이크로는 AI 연산을 수행하는 고성능 서버와 이를 묶는 GPU 클러스터를 구축할 예정이다. 여기에 냉각 등 핵심 인프라 요소까지 고려한 통합 구성을 준비해 AI DC를 신속하게 구축할 수 있도록 지원한다.

슈나이더 일렉트릭은 에너지 관리와 자동화 전문 기업으로, DC 전력 관리와 디지털 기반 운영 관리 솔루션을 제공한다. 지난해 미국 타임지가 발표한 '세계 최고의 지속가능 선도기업' 랭킹에서 2년 연속 세계 1위를 기록하기도 했다.

이번 협력에서 슈나이더 일렉트릭은 인프라 설계 단계부터 운영 효율까지 고려한 MEP 기반 AI DC 통합 모델을 제공할 계획이다.

하민용 SKT AI DC사업 담당은 "AI DC 분야를 대표하는 글로벌 파트너들과의 협력을 통해 프리팹 모듈러 방식의 통합 솔루션을 추진하게 됐다"면서 "이를 기반으로 글로벌 빅테크 고객들의 AI DC 구축 수요에 선제적으로 대응하고 비용 측면에서의 경쟁력도 함께 높여가겠다"고 밝혔다.

클레이 시먼스 슈퍼마이크로 부사장은 "이번 통합 솔루션은 고객 워크로드에 최적화된 슈퍼마이크로의 고성능 GPU 특화 서버를 기반으로 할 것"이라며 "급증하는 AI DC 수요에 대응할 수 있도록 최신 기술을 지속 제공해가겠다"고 말했다.





앤드류 브래드너 슈나이더 일렉트릭 수석 부사장은 "AI 시대 경쟁력은 고성능 인프라를 얼마나 신속하고 지속 가능하게 구축하느냐에 있다"면서 "이번 협력으로 프리팹 모듈러 기반 AI DC 통합 모델을 제시해 탄소 배출을 줄이고 공급 병목을 해소하는 한편, 고객의 고밀도 AI 워크로드 운영도 안정적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.





바르셀로나(스페인)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

