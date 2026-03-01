'1억 공천헌금' 강선우·김경, 결국 나란히 구속

법원 "증거인멸 염려"…각각 구속영장 발부

"정치생명 걸 가치 없다" 강선우, 결국 구속

2022년 지방선거를 앞두고 1억원 상당의 공천헌금을 주고받은 혐의로 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원이 나란히 구속됐다. 공천헌금 문제를 상의한 내용이 담긴 녹취록이 공개된 지 두 달 만에 경찰이 핵심 피의자 신병을 확보하면서 수사에 탄력이 붙을 전망이다.

이종록 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 3일 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 강 의원과 김 전 시의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 각각 구속영장을 발부했다. 국회에서 강 의원 체포동의안이 통과된 지 일주일 만이다.

강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원이 3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 각각출석했다. 왼쪽은 강 의원, 오른쪽은 김 전 시의원. 연합뉴스

AD

강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 5개월 앞둔 2022년 1월 서울 용산구 소재 호텔에서 만나 1억원을 주고받은 혐의를 받는다. 구체적으로 두 사람에 대해서는 정치자금법 및 청탁금지법 위반 혐의가 적용됐으며 강 의원은 배임수재 혐의, 김 전 시의원은 배임증재 혐의도 있다.

김 전 시의원은 경찰 조사에서 자수서를 제출하는 등 혐의를 대체로 시인했지만, 강 의원은 '쇼핑백을 받긴 했지만 금품인 줄 몰랐고 금품인 것을 알고 난 뒤 모두 반환했다'는 취지로 부인해왔다. 체포동의안 표결을 앞두고도 신상 발언에서 "다섯 차례에 걸쳐 총 3억2200만원을 반환했다"며 "1억원은 정치생명이나 인생을 걸 어떤 가치도 없다"고 의혹을 거듭 부정했다.

앞서 경찰은 구속영장을 신청하면서 강 의원이 아이폰 비밀번호 제공을 수차례 거부한 점, 주거지 압수수색 당시 애플 맥북 빈 상자가 발견됐지만 관련 PC는 확인되지 않은 점 등을 근거로 증거인멸 가능성이 크다고 피력했다. 김 전 시의원의 경우 경찰이 수사 초기 증거인멸 정황을 잡았다. 그는 경찰이 수사에 돌입하자 미국으로 출국했다가 11일 만에 귀국했는데, 이 과정에서 카카오톡·텔레그램 등 메신저에서 탈퇴와 재가입을 거듭한 정황이 포착된 바 있다.





AD

경찰이 핵심 피의자 2명에 대한 신병 확보에 성공하면서 수사에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 경찰은 수사 과정에서 추가로 드러난 여죄도 캐고 있다. 이른바 '황금 PC'에서 촉발된 쪼개기 후원과 차명 후원에 대한 의혹, 지방선거 공천 로비 의혹 등을 수사하고 있다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>