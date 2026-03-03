iM금융, 중동사태에 '비상대응체계' 구축…피해기업에 유동성 지원(종합)

황병우 회장 "글로벌 시장 변동성 대비 철저"

iM뱅크, 5억원 이내 긴급경영안전자금 지원

iM금융그룹은 미국과 이스라엘의 이란 공습에 따른 중동발 지정학적 리스크 확대에 대응하기 위해 비상대응체계를 구축했다고 3일 밝혔다.

황병우 회장 주관 아래 열린 비상대응 간담회 협의체에서는 중동 리스크에 따른 변동성 확대 가능성과 금융시장 동향이 주로 논의됐고, 지주사와 은행, 증권 등 임원 및 부서장이 참여했다.

iM금융은 iM뱅크, iM증권, iM라이프, iM캐피탈 등 계열사 리스크 비율과 외화 유동성 현황을 선제적으로 점검하고, 계열사별 대고객 보호를 위한 민간기업 대응 방안 마련, 유가 및 환율 민감업종 관리, 중동 관련 업체에 대한 환 포지션 관리 등을 이행할 방침이다.

iM금융은 향후 중동 리스크 상황의 심각성에 따라 위기관리 단계가 현재 '주의'에서 '경계'로 격상할 시 비상대응협의회를 구성하고, 그룹 차원의 대응상황 공유를 위해 전 계열사 규모로 회의체 운영을 확대할 계획이다.

황 회장은 "중동지역의 지정학적 불확실성이 확대되고 있는 만큼 글로벌 시장 변동성에 철저히 대비하고자 그룹 차원에서 모니터링 체계를 강화하고 있다"라며 "중동 사태와 관련해 어려움을 겪는 기업에 대해서는 계열사별 금융지원을 통해 실질적인 피해를 경감할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

AD

iM뱅크, '신속 유동성 지원 프로그램' 실시

iM뱅크는 국내 산업계·금융시장에 미칠 영향을 최소화하기 위해 긴급회의를 개최했다. 또한 중동 리스크로 피해를 입은 기업의 유동성 지원을 위해 신속 유동성 지원 프로그램을 실시하기로 했다.

이를 통해 해당기업에 최대 5억원 이내 긴급경영안전자금을 지원하고, 최대 1.00%포인트 범위 내 대출 금리를 감면하는 한편, 신용카드 이용대금 청구 유예제도 등의 방식으로 피해를 입은 국내 기업들을 지원할 예정이다.

고객들에게도 중동 리스크 격화에 따른 시장 동향·펀드 상품 관련 인플레이션 재점화, 금리 인하 지연 등 금융시장 예상 파급 효과를 고객들에게 설명하고 있다. 또한 고객들에게 선제적 고객 소통을 통해 분산 및 투자 안내하는 등 고객 자산 보호를 위해 밀착 모니터링 및 직원 교육을 실시간으로 진행하고 있다.

뿐만 아니라 사이버 공격 가능성에 대비해 비정상 트래픽 유입을 24시간 감시하는 등 금융 정보보호 대응방안도 실시간으로 수립해 대응하고 있다.





AD

강정훈 은행장은 "iM뱅크는 24시간 모니터링을 통한 비상대응체계 가동과 함께 시나리오별 점검 체계를 가동하고, 유동성·시장리스크·신용리스크 점검을 통해 금융시장의 불안이 고객의 불편이나 지역 경제의 위축으로 이어지지 않도록 관리에 만전을 기하고 있다"며 "iM금융그룹 및 계열사와 협력하여 대고객 보호에 힘쓰고, 금융당국과 긴밀히 협조하는 현장 중심 대응체계를 마련하겠다"고 강조했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>