강원도, ‘강원수출 미래비전 30·40’ 선포…2030년 수출 40억달러 시대 연다

강원도, 수출생태계 조성 등 4대 전략 중점 추진

수출 1억 달러 달성 ㈜유바이오로직스 현장 방문

바이오·의료기기 앞세워 글로벌 시장 정조준

강원특별자치도(도지사 김진태)는 수출기업 현장을 방문해 '강원수출 미래비전 30·40'을 발표하고 수출기업의 건의 사항을 청취하는 시간을 가졌다.

김진태 강원특별자치도지사가 3일 수출기업 현장을 방문해 '강원수출 미래비전 3040'을 발표하고 있다. 강원도 제공

이번에 방문한 기업 현장은 춘천시 동산면에 위치한 ㈜유바이오로직스 제2공장이다. ㈜유바이오로직스는 춘천에 제1·2공장을 두고 있으며, 경구용 콜레라 백신을 주력 수출 품목으로 생산하고 있다.

2024년 수출액 4700만 달러를 기록한 데 이어 2025년에는 1억1100만 달러로 대폭 증가하며 지난해 무역의 날 1억 달러 수출의 탑을 수상한 바 있다.

김진태 지사는 이 자리에서 "바이오 특화단지 최종 심사 당시 유바이오로직스가 1조2000억원 규모의 투자 계획을 말씀해 주신 것이 최종 선정에 큰 힘이 되었다"고 밝혔다. 이어 "유바이오로직스가 1억 달러 수출해주신 덕분에 강원도도 수출 30억 달러를 달성할 수 있었다"며 "2030년까지 수출 40억 달러 달성을 목표로 기업 현장에서 필요한 사항을 말씀해주시면 적극 지원해 나가겠다"고 강조했다.

이어 발표한 '강원수출 미래비전 30·40'은 2026년을 수출 제2 도약의 원년으로 삼아 2030년까지 수출 40억 달러 달성을 목표로 하는 중장기 전략이다. 도는 지난해 역대 최대 수출액 30.6억 달러(한화 약 4조5000억원)를 기록한 데 이어 2026년에는 32억 달러 시대를 열겠다는 계획이다.

올해 1월 수출 역시 전년 동기 대비 12% 증가한 2억1549만 달러를 기록하며(2022년 이후 역대 2위) 상승세를 보이고 있다.

이를 위해 도는 수출 생태계 조성, 전략 품목 육성, 글로벌 시장 확대, 리스크 관리 등 4대 추진 전략을 중점 추진한다. 올해 관련 예산은 전년 대비 81억 원 증액한 116억원 규모로 편성했으며, 2026년부터 2030년까지 5년간 총 585억원을 전략적으로 투입할 방침이다.

강원 수출 비전 3040. 강원도 제공

첫째, 기업 규모와 수출 역량에 맞춘 단계별 지원을 통해 수출기업 성장 생태계를 구축한다. 내수·초보 기업부터 유망기업, 성장기업, 글로벌 강소기업까지 맞춤형 지원으로 수출 저변을 확대한다.

둘째, 국제 전시회 참가를 확대해 해외 경쟁력을 강화하고, 의료기기·바이오 등 고부가가치 전략 품목과 화장품 등 소비재 품목을 집중 육성해 글로벌 경쟁력을 높인다.

셋째, 글로벌 시장 영토를 확장한다. 미·중 의존도를 낮추고 중앙아시아 등 신흥시장 개척에 나서며 해외전시회와 온라인 플랫폼을 결합해 물리적 거리의 한계를 극복한다.

넷째, 리스크 관리 체계를 강화한다. 대미 관세 리스크 등 통상 환경 변화에 대응하기 위해 긴급 자금을 지원하고, 수출 애로 합동지원 창구를 신설하며, 물류 및 수출 보험 지원을 확대해 기업 경영 안정을 뒷받침한다.

도는 2030년까지 수출 규모 40억 달러, 수출 기업 1200개사, 중간·중소기업 수출비중 25%, 수출 대상국 180개국 달성을 목표로 하고 있다.





현장에서는 시장 트렌드를 읽을 수 있는 마케팅 역량 강화와 제조기업의 글로벌 경쟁력 제고, 소부장(소재·부품·장비) 기업 유입 확대 등이 주요 건의 사항으로 제시됐다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

