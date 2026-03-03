경찰, 주한 이란대사관 인근 경비 강화

중동 신속대응팀도 준비 중

경찰이 중동 정세 악화에 주한 이란대사관 인근 경비를 강화했다.

3일 서울 용산경찰서에 따르면 경찰은 최근 동빙고동에 소재한 주한 이란이슬람공화국 대사관 주변에 기동대 1개 부대를 배치했다.

지난 1월 이란의 반정부 시위가 격화하면서 대사관 앞에 2명의 인력을 고정 배치한 데 이은 추가적인 조치다. 경찰은 순찰량을 늘리는 등 우발 사태에 대비하겠단 방침이다.

경찰은 중동 현지에 정부 신속대응팀이 파견될 가능성에도 대비하고 있다. 경찰 관계자는 이날 정례 기자간담회에서 "중동 상황과 관련해 외교부 등 관계 부처의 파견 요청이 있을 경우에 대비해 내부적으로 준비 중인 단계"라고 했다.

경찰청은 해외 긴급상황 발생 시 신속 대응을 위한 '재외국민 보호 신속대응팀' 인력풀을 운영 중이다. 테러 대응 등 7개 분야 156명으로 구성됐다. 정부가 신속대응팀 파견을 결정하면 인력풀에서 차출되는 구조다.





앞서 김민석 국무총리는 "상황 악화 시 즉각 신속대응팀을 파견하고 현지 체류 국민이 안전하게 국내로 들어올 수 있도록 수송계획을 미리 준비해야 할 것"이라고 외교부, 경찰청, 국정원 등 관계 부처에 당부했다.





