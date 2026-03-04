서울시, 건설 현장 맞춤형 안전 관리 자료 5종 제작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

서울시는 건설 현장 맞춤형 안전 자료 5종을 제작·배포했다고 밝혔다 4일 밝혔다.

이번에 새로 제작된 자료는 '최근 5년간 반복 지적 사례 모음집'과 '흙막이 가시설 시공계획서 작성 및 계측관리 지침' 등 2종이다. '건설공사장 안전관리지침', '최근 5년간 안전 우수사례 모음집', '공사 관계자 안전업무 가이드북' 등 기존 자료 3종은 최신 법령과 현장 사례를 반영해 개정했다.

시는 이번 자료를 제작·개정하며 '건설기술진흥법' 등 건설안전 관련 법령을 전면 검토하고, 분야별 전문가의 심층 자문을 거쳐 서울시 건설 현장의 특성을 반영했다. 특히 지하철·도로·방재시설 등 기반 공사와 도심지 굴착공사의 위험요인을 종합 분석해, 실증적이고 예방 중심의 관리방안을 담았다.





AD

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 "이번에 배포한 가이드북 5종은 현장 실무자들이 법적 의무를 명확히 이행하고, 안전관리 절차를 표준화하는 데 실질적인 도움이 될 것"이라며 "전문가들의 검토와 현장 경험을 바탕으로 제작한 만큼, 서울시 건설안전 수준을 한 단계 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>