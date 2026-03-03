복지부, 로슈와 7100억 규모 투자유치 MOU 체결

첨단바이오의약품 글로벌 임상시험 유치, R&D 전문인력 양성

보건복지부는 스위스에 본사를 둔 글로벌 바이오기업 로슈와 3일 서울 중구 반얀트리호텔에서 '대한민국 바이오헬스 산업 글로벌 경쟁력 강화를 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다.

이번 MOU는 한국이 보유한 유망 파이프라인과 임상시험의 경쟁력을 기반으로 로슈의 글로벌 연구개발(R&D) 네트워크와 시장 진출 경험 등을 국내 제약·바이오 연구개발 생태계와 공유하고 임상시험 유치, 개방형 혁신(오픈이노베이션) 분야 등에서 상호 협력하기 위해 추진됐다. 이를 통해 한국은 아시아 지역의 전략적인 글로벌 임상시험 거점으로서 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대된다.

로슈는 앞으로 5년간 총 7100억원을 투자해 ▲다빈도·난치성 질환 및 첨단바이오의약품 분야 글로벌 임상시험을 국내에 유치하고 ▲R&D 전문인력을 양성하며 ▲오픈이노베이션을 통해 국내 바이오헬스 유망기업을 발굴과 신속 성장을 지원할 계획이다.

양측은 또 이번 협약을 통해 글로벌 임상시험 유치를 위한 산업 생태계 기반을 강화하고 글로벌 R&D 네트워크를 확대하는 한편, 국내 바이오헬스 기업의 글로벌 시장 진출을 적극 지원해 나가기로 했다.

정은경 복지부 장관은 "이번 MOU 체결로 한국의 임상시험 경쟁력을 한 단계 도약시키는 동시에 국내 바이오헬스 유망 기업의 신속한 성장과 글로벌 진출을 지원하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 글로벌 제약사와 협력할 수 있는 기회를 다수 창출하겠다"고 말했다.





요르그 루프 로슈파마인터내셔널 리전 총괄은 "이번 한국 정부와의 협력이 양측의 시너지를 극대화하고 한국 바이오헬스산업의 핵심 경쟁력을 근본적으로 강화하는 기폭제가 될 것으로 믿는다"며 "이러한 파트너십을 바탕으로 로슈는 인류의 건강한 미래를 위한 노력을 이어가겠다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

