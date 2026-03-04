스테이블코인發 결제 지형 변화…카드·PG 주도권 경쟁

여신협, 상반기 기술검증 마무리 목표

PG, 결제 시장 영향력 확대 시도

"소비자 체감 제한적" 전망도

원화 스테이블코인 제도화를 둘러싼 논의가 속도를 내면서 지급결제 산업 전반에 긴장감이 높아지고 있다. 카드사들은 스테이블코인을 기존 승인·정산 체계 안으로 흡수하는 전략을 택하고 있으며 전자지급결제대행(PG)사들은 상표 출원과 지갑 인프라 내재화를 통해 결제 주체로의 도약을 모색하고 있다. 단순한 신사업 경쟁을 넘어 결제 시장의 중심을 누가 차지할 것인지를 둘러싼 구조 재편 국면에 접어들었다는 평가가 나온다.

4일 금융권에 따르면 최근 여신금융협회 주도의 스테이블코인 태스크포스(TF)는 자금세탁방지(AML), 고객확인(KYC), 이상금융거래탐지시스템(FDS), 트래블룰(가상자산 이전 시 송·수신자 정보 제공 의무) 등을 기존 카드 통제 체계 안에서 구현하기 위한 가이드라인 초안을 업계와 공유했다. 이달 중으로 원화 거래 결제를 스테이블코인 형태로도 처리할 수 있는지 여부를 확인하기 위한 기술검증(PoC)을 시작해 올해 상반기 중 마무리할 예정이다.

카드사 입장에서 핵심은 '신용 기능 유지'다. 스테이블코인 결제는 선불 성격을 띠지만 카드사는 후불·할부·포인트 적립 등 부가 기능을 제공한다. 업계는 스테이블코인이 도입되더라도 최종 승인·정산을 카드 인프라에서 처리하도록 설계하면 카드사의 기존 수익 모델을 일정 부분 유지할 수 있다고 본다.

또 카드업계는 해외 결제 영역에 주목하고 있다. 현재 해외 결제는 국제 브랜드 네트워크 사용료와 환전 수수료 등이 포함된 구조다. 스테이블코인을 활용한 실시간 정산이 가능해지면 국제 네트워크 의존도를 낮추고 비용 구조를 일부 조정할 여지가 생긴다. 이에 업계에서는 스테이블코인이 비자·마스터카드 중심의 정산 체계에 영향을 미칠 수 있다는 전망이 나온다.

PG업계 역시 스테이블코인이 단순 결제 수단을 넘어 정산 인프라 혁신 수단이 될 수 있다고 보고 있다. 토스(비바리퍼블리카), 네이버페이, 카카오페이를 비롯해 KG모빌리언스, NHN KCP, 다날 등 주요 사업자들은 원화 스테이블코인 관련 상표를 대거 출원하며 시장 진입 채비에 나선 상황이다.

PG사는 수십만개 가맹점과의 직계약을 기반으로 결제·정산 데이터를 확보하고 있다. 여기에 디지털 자산 지갑이 더해지면 가맹점과 PG사를 연결축으로 한 블록체인 기반 정산 체계를 구현할 수 있다. 이 경우 카드 승인망을 일부 거치지 않는 모델도 이론상 가능하다. 업계 관계자는 "카드 승인망을 거치지 않는다면 카드사 몫의 수수료는 줄거나 사라질 수 있다"며 "그 공백을 어떤 방식으로 메울지에 따라 PG사 수수료 체계가 조정될 가능성이 있다. 이에 따라 가맹점의 실제 부담 역시 달라질 수 있다"고 말했다.





결제 산업 전반의 긴장감과 달리 소비자 체감 변화는 당분간 제한적일 것이라는 전망이 나온다. 국내 오프라인 결제 환경에서는 이미 카드·간편결제 인프라가 고도화돼 있어 결제 편의성 측면에서 큰 차이를 느끼기 어렵다는 것이다. 현재 스테이블코인의 실제 활용은 가상자산 거래 목적과 지급결제 목적이 혼재된 상태이며, 달러 기반 스테이블코인의 경우 소매 지급결제로 분류되는 비중은 전체 거래의 1% 미만으로 추정된다. 배진수 한국금융연구원 연구위원은 "소매 결제 비중이 제한적이라는 사실은 스테이블코인이 일상적 거래보다 금융 인프라 내 정산 또는 국경 간 송금 등에 사용되고 있음을 보여준다"며 "결제사들이 스테이블코인을 정산 효율화를 위한 수단으로 활용하는 흐름이 나타나고 있다"고 말했다.





