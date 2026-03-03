기장군 정관도서관, 58회 한국도서관상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독서문화진흥·인문학 프로그램 성과 인정…전국 우수 도서관 선정

기장군(군수 정종복)은 정관도서관이 지난달 25일 서울시청에서 열린 한국도서관협회 주관 시상식에서 제58회 한국도서관상을 수상했다고 3일 전했다.

한국도서관상은 1969년부터 한국도서관협회가 국내 도서관 발전과 독서문화 진흥에 기여한 개인 및 단체에 수여하는 권위 있는 상이다. 전국 도서관 가운데 발전 기여도와 독서문화 확산 성과가 탁월한 기관을 선정해 시상한다.

정관도서관은 2015년 개관 이후 2016년 제정된 '기장군 독서문화진흥 조례'를 기반으로 매년 독서문화진흥 추진계획을 수립·운영하며 지역 거점 공공도서관으로서 체계적인 정책을 꾸준히 추진해왔다.

특히 문화체육관광부 공모사업인 '길 위의 인문학'에 7회, '도서관 지혜학교'에 3회 선정되는 등 우수한 사업 수행 역량을 바탕으로 주민 참여형 인문학 프로그램을 지속적으로 운영해 지역사회 인문학 저변 확대에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.

이와 함께 지식정보 취약계층을 위한 찾아가는 서비스를 운영해 정보격차 해소에 힘쓰고, 이용자 중심의 도서관 서비스 확대와 지역사회 독서문화 확산에 기여한 점도 이번 수상의 주요 요인으로 꼽혔다.

정현이 정관도서관장은 "이번 수상은 지역 주민의 관심과 참여 속에서 도서관이 함께 성장해 온 결과"라며 "앞으로도 군민 누구나 일상에서 책과 문화를 누릴 수 있는 포용적이고 혁신적인 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





정관도서관은 지역사회와 함께 성장하는 열린 문화공간으로서 독서문화 확산에 앞장설 계획이다.

기장군 정관도서관 관계자들이 한국도서관상을 수상하고 기념촬영하고 있다.

