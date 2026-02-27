나주시, 빛가람꿈자람센터 장난감도서관 정식 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

522종·1천582점 구비

전남 최대 규모 단일 시설

놀이체험실도 함께 운영

맞춤형 육아지원 강화

나주시가 27일 빛가람꿈자람센터 육아지원센터(장난감도서관, 놀이체험실)를 정식 개관했다. 사진은 1500여 점의 장난감을 구비한 장난감도서관 모습. 나주시 제공

전남 나주시가 영유아 가정의 양육 부담을 덜고 아이들의 건강한 성장과 발달을 지원하기 위해 빛가람꿈자람센터 내 장난감도서관과 놀이체험실을 정식 개관하며 맞춤형 육아지원 체계를 강화한다.

27일 나주시에 따르면 이날부터 빛가람꿈자람센터에 위치한 장난감도서관과 놀이체험실을 정상 운영한다.

이번에 문을 연 장난감도서관은 영유아 발달 단계에 맞춘 교구와 장난감 522종 1,582점을 구비했다. 160평(약 529㎡) 규모로 전남도 단일 시설 기준 최대 수준을 갖췄으며 회원제로 운영된다.

가정에서는 고가의 장난감을 별도로 구매하지 않고도 아이 발달 단계에 맞는 다양한 장난감을 대여할 수 있어 부모들의 경제적 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

특히 육아지원센터는 정기적인 소독과 위생 관리 시스템을 통해 안전하고 청결한 이용 환경을 유지할 계획이다.

놀이체험실은 테마형 공간으로 구성해 또래와의 상호작용을 통한 사회성 및 창의성 발달을 돕도록 설계했다.

친환경 자재와 안전 설비를 적용해 아이들이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 마련한 점도 눈에 띈다.

장난감도서관 및 놀이체험실 이용 방법과 회원 가입 절차 등 자세한 사항은 나주시 육아지원센터로 문의하면 된다.





나주시 관계자는 "장난감도서관과 놀이체험실 개관으로 아이 낳고 키우기 좋은 도시 나주 실현을 위한 기반을 만들었다"며 "부모의 양육 부담을 덜고 아이들이 행복하게 성장할 수 있는 다양한 정책과 지원을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr

