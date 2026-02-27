찌개 하나 놓고 여럿이 숟가락 푹…'암' 부르는 원인이었다

국이나 찌개 등 국물 요리를 여러 사람이 같은 숟가락으로 떠먹는 식습관은 한국 식탁에서 흔히 볼 수 있는 풍경이다. 중앙대 의대 예방의학교실 연구팀이 국제학술지 'BMC 캔서' 최신호에 발표한 논문을 보면 헬리코박터균 감염은 한국인에게 위암 발생 위험을 6배 이상 높이는 것으로 나타났다. 연구팀은 2018년 국가암검진을 받은 40∼74세 성인 686만3103명의 건강보험 데이터를 분석해 헬리코박터균 감염과 위암 발생의 인과 경로를 추정했다.

헬리코박터균 감염, 위암 발생 6.4배 높여

찌개 함께 떠먹는 식습관이 감염 원인 될 수도

국이나 찌개 등 국물 요리를 여러 사람이 같은 숟가락으로 떠먹는 식습관은 한국 식탁에서 흔히 볼 수 있는 풍경이다. 그러나 이 같은 습관은 헬리코박터균 감염의 원인이 될 수 있다. 특히 헬리코박터균에 감염된 사람은 비감염자보다 위암 발생 위험이 6배 이상 높다는 연구 결과가 나와 각별한 주의가 필요하다.

위암은 한국인을 괴롭히는 대표적인 암이다. 갑상선암·대장암·폐암·유방암에 이어 5번째로 흔하다. 신규 위암 환자는 연간 2만9000명에 달한다. 전문가들은 이처럼 한국의 위암 발생률이 높은 이유 중 하나로 '헬리코박터 파일로리균'(H. pylori) 감염을 지목한다.

헬리코박터균은 강력한 위산이 분비되는 사람의 위(胃) 점막 상피에 기생하는 유일한 균으로 세계보건기구(WHO)가 지정한 1급 발암물질이다. 이 균은 주로 구강 접촉을 통해 전파되며 국내 16세 이상 유병률은 44%다. 음식을 각자 덜어 먹기보다 함께 나눠 먹는 한국의 식문화 역시 감염률을 높이는 요인 중 하나로 지목된다.

헬리코박터균 감염 시 위암 위험 6배 ↑

중앙대 의대 예방의학교실 연구팀이 국제학술지 'BMC 캔서'(BMC cancer) 최신호에 발표한 논문을 보면 헬리코박터균 감염은 한국인에게 위암 발생 위험을 6배 이상 높이는 것으로 나타났다.

연구팀은 2018년 국가암검진을 받은 40∼74세 성인 686만3103명의 건강보험 데이터를 분석해 헬리코박터균 감염과 위암 발생의 인과 경로를 추정했다. 그 결과 헬리코박터균 감염자는 비감염자보다 위암 발생 위험이 6.4배 높은 것으로 분석됐다.

또 위축성 위염·장상피화생 등 전암 병변 발생 위험은 1.41배, 위 선종 발생 위험은 5.81배였다. 선종은 위 점막 세포가 비정상적으로 증식해 생기는 '암 전 단계의 혹'으로, 당장은 양성이지만 일부는 시간이 지나면서 실제 위암으로 진행할 수 있는 병변이다.

감염→위염→선종→위암…'코레아 경로' 주목

연구팀이 위암 발생 메커니즘을 설명하는 대표적 모델은 '코레아 경로'(Correa pathway)다. 헬리코박터 감염이 만성 위염을 거쳐 위축성 위염, 장상피화생, 선종, 위암으로 이어진다는 단계적 이론이다.

특히 연구진은 선종의 역할에 주목했다. 헬리코박터균이 위암으로 이어지는 영향 가운데 36%가 선종을 통해 나타났고, 위축성 위염이나 장상피화생이 위암으로 진행하는 과정에서도 선종이 44%를 설명한다는 게 연구팀의 분석이다. 이는 위암 발생 과정에서 선종이 사실상 '가속 구간'으로 작용할 수 있음을 보여준다.

짠 음식·흡연 등도 위험 요인…정기 내시경 중요

위암은 헬리코박터 감염 외에도 짠 음식·가공식품 위주의 식습관, 흡연, 음주, 만성 위염 등 여러 요인이 복합적으로 작용해 발생한다. 초기에는 소화불량이나 더부룩함, 가벼운 속쓰림 정도로 증상이 경미해 지나치기 쉽다. 체중 감소·식욕 저하·상복부 통증·빈혈 등이 나타나면 이미 진행성 위암일 가능성이 높아 주의가 필요하다.





예방을 위해서는 짠 음식·가공육·탄 음식·과도하게 뜨거운 음식을 피하고 과일과 채소를 충분히 섭취하는 식습관이 권장된다. 금연·절주도 필수다. 전문가들은 "과도한 염분 섭취와 가공식품 중심 식단, 흡연, 과음은 위 점막 손상과 만성 염증을 유발해 발병 위험을 높인다"며 증상이 없더라도 정기적인 위내시경 검사를 통한 조기 발견이 가장 확실한 예방법이라고 강조한다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

