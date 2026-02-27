본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한동훈 "尹 노선 끊고 극복해야…정면으로 난중 타개할 것"(종합)

김평화기자

입력2026.02.27 20:20

수정2026.02.27 20:29

시계아이콘01분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한동훈, 제명 후 첫 공식 행보 나서
대구 서문시장서 상인 목소리 청취
"죽이 되든 밥이 되든 나서볼 것"
친한계 대상의 윤리위 제소 비판도

한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 보수의 거점으로 꼽히는 대구 서문시장을 찾아 "계엄을 옹호하고 탄핵 반대하고 부정선거론을 옹호하는 윤석열 노선을 끊어내야 한다"고 말했다. 현재의 어려운 상황을 타개하기 위해 "나서보겠다"며 의지도 내비쳤다.


한동훈 "尹 노선 끊고 극복해야…정면으로 난중 타개할 것"(종합) 한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 오후 대구 서문시장을 찾아 지지자들에게 인사하고 있다. 연합뉴스
AD

한 전 대표는 이날 오후 제명 뒤 첫 공식 행보로 서문시장을 찾아 "지금 이 시점에서, 대구에서 바로 보수 재건을 출발해야 한다"고 말했다. 그는 "윤석열 전 대통령에게 중형의 유죄가 선고됐다"며 "그 재판이 끝난 지금이 우리 보수가 다시 뭉치고 힘을 모아 재건할 때"라고 했다.


대구를 찾은 이유와 관련해서는 "대구는 늘 회피하지 않고 정면승부 해왔다"며 "그래서 왔고 그래서 대구에서 시작한다"고 강조점을 뒀다. 또 "지금 대구에서 윤석열 노선을 제대로 극복하자는 움직임이 국민으로부터 시민으로부터 다수로부터 나오면 (어려움을) 금방 극복할 수 있다"고 했다.


자신을 반대하는 대구 시민을 향해서는 "윤석열 노선으로는 미래가 없고 이재명 정권을 견제할 수 없다는 것을 아시지 않냐"며 "저희가 마음에 차지 않는 분들은 저희를 이 지긋지긋한 계엄과 탄핵 바다를 건너는 도구로, 배로 써주시라"고 호소했다.


여당인 더불어민주당 주도로 전날 국회 본회의를 통과한 법왜곡죄와 관련해서는 "나치 시대나 있던 것"이라고 비판했다. 또 "이름은 멋있지만 딱 다섯자로 요약할 수 있다"며 "'알아서 기라'는 것"이라고 했다.


이를 막지 못한 국민의힘을 상대로는 "윤석열 노선인 당권파 견제는 통하지 않는다"고 짚었다. 또 당권파를 향해 "전 국민으로부터 고립돼 있다"고 비판했다. 그러면서 "(윤석열 노선을 극복하고 미래로 가야) 보수가 재건될 수 있고 그래야만 견제될 수 있고 이길 수 있다"고 했다.


한 전 대표는 "(어려운 상황에서) 죽이 되든 밥이 되든 맡겨달라는 정치 세력이 있냐. 눈만 멀뚱거리고 있다"며 "죽이 되든 밥이 되든 저는 나서보겠다"고 말했다. 이어 "나서서 정면으로 지금의 난중을 타개할 것"이라며 "여기서 뭐가 되는 게 뭐가 중요하겠냐"고 했다.


한 전 대표는 기자들과 질의응답 중에 선거 출마 의향이 있냐는 질문이 나오자 "재보선이 결정되지 않은 상태에서 어디 가겠다는 것은 의미가 없다"고 즉답을 피했다. 다만 "배제할 이유는 없다"고 출마 가능성을 열어놨다. 그는 이날 오전 출연한 SBS 라디오에서도 유사 발언을 했다.


지지자·시민 더해 시장 북적여…반대 집회로 긴장 분위기도

한 전 대표는 이날 12시42분께 서문시장 입구에 도착한 뒤 차량에 내려 일정을 시작했다. 이 자리에는 친한계로 꼽히는 우재준 국민의힘 의원과 배현진·박정훈·정성국·김예지·진종오·안상훈 의원 등이 함께했다.


현장은 많은 인파로 북적였다. 한 전 대표 측 추산에 따르면 이날 현장을 찾은 사람은 1만명 이상이다. 서문시장을 찾은 시민에 한 전 대표 지지자들까지 모이면서 시장 안팎 모두 통행이 어려울 정도였다. 도로를 사이에 두고 시장 맞은편에서는 반대 집회가 열리면서 긴장 분위기가 조성되기도 했다.


한 전 대표는 시장에서 농산물과 건어물 등을 사면서 상인들의 목소리를 들었다. 시장 중간에 있는 식당 두 곳에서는 김예지 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 우재준 의원 등과 앉아 국수와 납작만두 등을 먹었다. 이날 한 전 대표는 예정보다 길게 두 시간 넘는 일정을 서문시장에서 보냈다.


한동훈 "尹 노선 끊고 극복해야…정면으로 난중 타개할 것"(종합) 한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 오후 대구 서문시장에서 국수를 먹고 있다. 연합뉴스

한 전 대표는 "서문시장에 진짜 삶이 있다"며 "여기 진짜 삶을 누가 더 유능하게 보살피느냐 개선하느냐가 정치의 임무라고 생각한다"고 말했다. 이어 "그 임무를 위해서 시장을 다니며 많은 분을 만날 것"이라고 했다.


한 전 대표는 "여기 오는 것을 징계한다고 하는데 그럼 서문시장을 징계하라"며 "잘 살게 하려는 걸 징계하는 게 맞냐"고 말하기도 했다. 국민의힘 당권파가 한 전 대표와 대구에서 동행한 의원들을 당 윤리위원회에 제소하겠다고 한 것을 비판한 발언이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한 전 대표는 대구를 시작으로 향후 지역 순회를 이어갈 예정이다. 그는 "보수의 재건은 대민을 지키기 위한 것"이라며 "그러기 위해 전국 다수의 시민과 만나면서 지금이 보수를 재건해야 할 때라는 점을 설득 드릴 것"이라고 말했다.




대구=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

21:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기