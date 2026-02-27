한동훈 "尹 노선 끊고 극복해야…정면으로 난중 타개할 것"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한동훈, 제명 후 첫 공식 행보 나서

대구 서문시장서 상인 목소리 청취

"죽이 되든 밥이 되든 나서볼 것"

친한계 대상의 윤리위 제소 비판도

한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 보수의 거점으로 꼽히는 대구 서문시장을 찾아 "계엄을 옹호하고 탄핵 반대하고 부정선거론을 옹호하는 윤석열 노선을 끊어내야 한다"고 말했다. 현재의 어려운 상황을 타개하기 위해 "나서보겠다"며 의지도 내비쳤다.

한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 오후 대구 서문시장을 찾아 지지자들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

AD

한 전 대표는 이날 오후 제명 뒤 첫 공식 행보로 서문시장을 찾아 "지금 이 시점에서, 대구에서 바로 보수 재건을 출발해야 한다"고 말했다. 그는 "윤석열 전 대통령에게 중형의 유죄가 선고됐다"며 "그 재판이 끝난 지금이 우리 보수가 다시 뭉치고 힘을 모아 재건할 때"라고 했다.

대구를 찾은 이유와 관련해서는 "대구는 늘 회피하지 않고 정면승부 해왔다"며 "그래서 왔고 그래서 대구에서 시작한다"고 강조점을 뒀다. 또 "지금 대구에서 윤석열 노선을 제대로 극복하자는 움직임이 국민으로부터 시민으로부터 다수로부터 나오면 (어려움을) 금방 극복할 수 있다"고 했다.

자신을 반대하는 대구 시민을 향해서는 "윤석열 노선으로는 미래가 없고 이재명 정권을 견제할 수 없다는 것을 아시지 않냐"며 "저희가 마음에 차지 않는 분들은 저희를 이 지긋지긋한 계엄과 탄핵 바다를 건너는 도구로, 배로 써주시라"고 호소했다.

여당인 더불어민주당 주도로 전날 국회 본회의를 통과한 법왜곡죄와 관련해서는 "나치 시대나 있던 것"이라고 비판했다. 또 "이름은 멋있지만 딱 다섯자로 요약할 수 있다"며 "'알아서 기라'는 것"이라고 했다.

이를 막지 못한 국민의힘을 상대로는 "윤석열 노선인 당권파 견제는 통하지 않는다"고 짚었다. 또 당권파를 향해 "전 국민으로부터 고립돼 있다"고 비판했다. 그러면서 "(윤석열 노선을 극복하고 미래로 가야) 보수가 재건될 수 있고 그래야만 견제될 수 있고 이길 수 있다"고 했다.

한 전 대표는 "(어려운 상황에서) 죽이 되든 밥이 되든 맡겨달라는 정치 세력이 있냐. 눈만 멀뚱거리고 있다"며 "죽이 되든 밥이 되든 저는 나서보겠다"고 말했다. 이어 "나서서 정면으로 지금의 난중을 타개할 것"이라며 "여기서 뭐가 되는 게 뭐가 중요하겠냐"고 했다.

한 전 대표는 기자들과 질의응답 중에 선거 출마 의향이 있냐는 질문이 나오자 "재보선이 결정되지 않은 상태에서 어디 가겠다는 것은 의미가 없다"고 즉답을 피했다. 다만 "배제할 이유는 없다"고 출마 가능성을 열어놨다. 그는 이날 오전 출연한 SBS 라디오에서도 유사 발언을 했다.

지지자·시민 더해 시장 북적여…반대 집회로 긴장 분위기도

한 전 대표는 이날 12시42분께 서문시장 입구에 도착한 뒤 차량에 내려 일정을 시작했다. 이 자리에는 친한계로 꼽히는 우재준 국민의힘 의원과 배현진·박정훈·정성국·김예지·진종오·안상훈 의원 등이 함께했다.

현장은 많은 인파로 북적였다. 한 전 대표 측 추산에 따르면 이날 현장을 찾은 사람은 1만명 이상이다. 서문시장을 찾은 시민에 한 전 대표 지지자들까지 모이면서 시장 안팎 모두 통행이 어려울 정도였다. 도로를 사이에 두고 시장 맞은편에서는 반대 집회가 열리면서 긴장 분위기가 조성되기도 했다.

한 전 대표는 시장에서 농산물과 건어물 등을 사면서 상인들의 목소리를 들었다. 시장 중간에 있는 식당 두 곳에서는 김예지 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 우재준 의원 등과 앉아 국수와 납작만두 등을 먹었다. 이날 한 전 대표는 예정보다 길게 두 시간 넘는 일정을 서문시장에서 보냈다.

한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 오후 대구 서문시장에서 국수를 먹고 있다. 연합뉴스

한 전 대표는 "서문시장에 진짜 삶이 있다"며 "여기 진짜 삶을 누가 더 유능하게 보살피느냐 개선하느냐가 정치의 임무라고 생각한다"고 말했다. 이어 "그 임무를 위해서 시장을 다니며 많은 분을 만날 것"이라고 했다.

한 전 대표는 "여기 오는 것을 징계한다고 하는데 그럼 서문시장을 징계하라"며 "잘 살게 하려는 걸 징계하는 게 맞냐"고 말하기도 했다. 국민의힘 당권파가 한 전 대표와 대구에서 동행한 의원들을 당 윤리위원회에 제소하겠다고 한 것을 비판한 발언이다.





AD

한 전 대표는 대구를 시작으로 향후 지역 순회를 이어갈 예정이다. 그는 "보수의 재건은 대민을 지키기 위한 것"이라며 "그러기 위해 전국 다수의 시민과 만나면서 지금이 보수를 재건해야 할 때라는 점을 설득 드릴 것"이라고 말했다.





대구=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>