강원랜드, 주당 950원 현금배당 결정…총주주환원율 62.6% 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원랜드, 제229차 이사회 개최

2025회계연도 재무제표

연결재무제표·영업보고서 승인(안) 등

8개 안건 심의·의결

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)는 27일 정선 하이원그랜드호텔과 서울사무소 간 화상회의를 통해 제229차 이사회를 개최하고 ▲2025회계연도 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인(안) 등 8개 안건을 심의·의결했다고 밝혔다.

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 27일 정선 하이원그랜드호텔과 서울사무소 간 화상회의를 통해 제229차 이사회를 개최하고 ▲2025회계연도 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인(안) 등 8개 안건을 심의·의결하고 있다. 강원랜드 제공

AD

이날 이사회는 2025회계연도 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인(안)을 심의해 주주환원과 지속성장 간 균형을 고려하여 주당 현금배당금을 950원으로 결정하고, 내달 31일에 열리는 정기주주총회 안건으로 상정키로 했다. 강원랜드의 지난해 매출은 연결재무제표 기준 1조4767억원이고 당기순이익은 3182억원을 기록했다.

현금배당 총액은 1883억원으로 배당성향 59.2%에 해당하며, 지난해 배당성향 대비 7.9%P 상향 적용한 결과다. 이를 2025년 자사주 매입액과 합친 총주주환원액은 1993억원이며, 당기순이익 대비 총주주환원율로 보면 62.6%다. 이로써 강원랜드는 2024년에 공기업 최초로 발표한 '기업가치 제고계획'에 따른 주주환원 목표인 총주주환원율 60%를 2년 연속 달성하게 된다. 강원랜드는 2024년부터 올해 2월까지 총 800억원의 자사주 매입을 통해 발행주식수의 2.1%에 해당하는 유통주식수를 줄여 주당가치를 높여왔다.

이번 배당과 관련, 이사회는 배당기준일을 4월 1일로 결정했다. 이는 배당액을 공표한 뒤 배당받을 주주를 확정해 주주들에게 합리적인 배당 투자 기회를 제공하고자 하는 주주권익 보호 정책의 일환이다.

또한 이사회는 석탄산업전환지역 개발 지원에 관한 특별법 시행에 따른 제규정 개정(안)을 의결해 기존 '폐광지역'을 미래지향적이며 역동적 성장을 상징하는 '석탄산업전환지역'으로 명칭을 변경하기로 했다.





AD

이 밖에도 제28기 정기주주총회 소집(안)을 의결해 내달 31일 10시, 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸에서 제28기 정기주주총회를 개최하기로 했으며 2025회계연도 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인(안) 외 제28기 정기주주총회에 상정할 ▲2026년도 비상임이사 보수한도액 결정(안), 2026년도 상임이사 보수한도액 결정(안), 올해 개관 예정인 M650 박물관 사업 영위를 위한 목적사업을 추가하는 정관 일부 변경(안) 등을 심의해 원안 의결했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>