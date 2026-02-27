울주군, 울산 최초 지역보건의료서비스 업무대행 의사 계약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임기제 채용 난항에 민간 협력 방식 도입… 공공의료 공백 최소화

울산 울주군이 27일 군청 소회의실에서 이순걸 군수와 이윤구 의료인 등이 참석한 가운데 지역보건의료서비스 업무대행 의사 계약을 체결했다.

울주군이 지역보건의료서비스 업무대행 의사 계약을 체결하고 기념촬영하고 있다. 울주군 제공

이번 계약은 지역보건의료서비스의 안정적 제공과 공공의료 기능 강화를 위해 추진됐다. 울주군은 그동안 임기제 의사 채용을 위해 여러 차례 공고를 진행했으나 지원자가 없어 의료 인력 확보에 어려움을 겪어왔다. 이에 기존 채용 방식에서 벗어나 민간 의료 인력과 유연하게 협력할 수 있는 업무대행 방식을 도입했다.

대행 업무는 △진료와 예방접종 예진·이상 반응 대응 △제증명과 검사 결과 판독·판정(X-ray 등) △건강검진과 만성질환 관리 △결핵환자 관리 등 감염병 예방·관리 △건강증진·보건교육 △재난 발생 시 신속대응반 운영 △기타 지역보건의료서비스 제공에 필요한 의료행위 △그 밖에 보건소장이 정하는 업무 등이다.

울주군은 이번 계약을 통해 남부권 주민의 의료 접근성을 높이고 공공보건의료 공백을 최소화해 보다 체계적인 보건의료서비스를 제공할 방침이다.





울주군 관계자는 "울산에서 처음 시도하는 업무대행 방식인 만큼 군민이 실질적으로 체감할 수 있는 양질의 보건의료서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

