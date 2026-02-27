본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한지 제작 체험한 金여사 "문화유산, 세계 속에서 더 찬란히 빛나야"

임철영기자

입력2026.02.27 17:39

수정2026.02.27 17:44

시계아이콘01분 33초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

전북 전주 천년한지관 방문
'한지' 유네스코 인류무형유산 등재 결정 앞둬
방명록에 '천년한지 세계로 이어지다'

이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 26일 전북 전주에 위치한 천년한지관을 방문해 한지 장인인 초지장과 교육생들을 격려하고, 한지 제작 과정을 참관하며 직접 체험하는 시간을 가졌다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다.

한지 제작 체험한 金여사 "문화유산, 세계 속에서 더 찬란히 빛나야" 연합뉴스
AD

전주는 예로부터 맑은 물과 닥나무가 풍부해 질 좋은 종이를 생산하며 우리 기록문화의 꽃을 피워낸 한지의 본고장으로, 특히 천년한지관이 자리한 흑석골은 과거 한지공장이 집단으로 들어서 '한지골'로 불렸다.


김 여사는 김혜원 전주문화재단 팀장의 안내에 따라 천년한지관 입구에 조성된 닥나무 화단을 시작으로 원료 처리장, 작업장, 초지방 등을 차례로 둘러보며 한지 제작의 주요 공정에 대한 설명을 들었다. 한지는 닥나무 껍질을 벗겨 얻은 섬유를 끓인 뒤 세척, 펄프화 작업 등을 통해 부드럽게 만들며 불순물을 제거하는 과정을 거친다. 이어 '초지'라 불리는 종이뜨기를 통해 형태를 만들고 이를 탈수, 건조해 완성한다.


설명을 들은 김 여사는 "한지가 이렇게까지 많은 손길을 거쳐 완성되는 줄은 미처 몰랐다"고 말했다. 이에 김혜원 팀장은 "백 번의 손길이 간다고 해서 '백지'라고도 부른다"고 답해 웃음이 오갔다.


이어 김 여사는 본격적으로 한지 제작 과정을 참관하고 체험에 나섰다. 초지방에서는 박신태 초지장과 교육생들이 닥나무 껍질을 벗기는 과정을 시연했다. 이를 지켜본 김 여사는 교육생들에게 "오랜 시간 집중력과 체력이 필요한 쉽지 않은 작업일 텐데 우리 전통을 이어가고 있어 자랑스럽다"고 격려했다.


이어 오성근 초지장의 도움을 받아 직접 한지 뜨기에 나선 김 여사는 원료를 푼 수조에 발을 좌우로 고르게 담갔다 빼는 방식으로 종이를 떠올렸다. 김 여사는 "보기에는 간단해 보였는데 직접 해보니 일정한 두께로 얇게 뜨는 일이 쉽지 않다는 걸 알겠다"고 말하면서도 차분하고 능숙한 손놀림으로 작업을 마쳐 현장의 박수를 받았다.


김 여사는 직접 뜬 한지를 탈수기를 이용해 물기를 제거했다. 이어 한지가 마르는 동안에는 천년한지관 내 한지 저장고에서 다양한 종류의 한지를 살펴보며 우리 한지의 우수성과 활용 가능성에 대해 이야기를 나눴다. 김혜경 여사는 "지난해 경주 APEC 정상회의 배우자 행사에서 한지로 제작한 등이 샹들리에 못지않게 아름다워 많은 이들이 감탄했다"고 언급하며 전통 소재의 현대적 활용 가능성에 깊은 관심을 보였다. 한지가 종이를 넘어 의류와 가구, 가방 등 다양한 분야로 활용 범위를 넓히고 있다는 대화가 이어지자 김혜원 팀장은 "여사님께서 한지 전도사가 되어 달라"고 요청하기도 했다.

한지 제작 체험한 金여사 "문화유산, 세계 속에서 더 찬란히 빛나야" 연합뉴스

김 여사는 한지로 제작한 한복을 즉석에서 직접 입어보기도 했다. 평소 한복에 대한 애정이 큰 김 여사는 동정과 안감 등 세부 요소까지 한지로 제작된 것인지 세심하게 물으며 관심을 보였다. 또한 전시실에 마련된 '지심처' 작품을 관람한 김 여사는 "한지의 반투명성이 만들어내는 자연스러운 빛이 매우 신비롭고 따뜻하게 느껴진다"고 소감을 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 한지는 올해 말 유네스코 인류무형유산 등재 결정을 앞두고 있다. 김 여사는 오늘 직접 만든 한지에 '천년한지 세계로 이어지다'라는 문구로 방명록을 남겼다. 이어 김 여사는 "앞으로도 우리의 소중한 문화유산이 대한민국을 넘어 세계 속에서 더욱 찬란히 빛날 수 있도록 저를 포함한 국민 모두가 더 많은 관심과 성원을 보내야겠다"고 말했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기