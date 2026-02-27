요금 0원·행복 빵빵, '빵빵버스' 출발 … 의령서 경남도 첫 버스 완전공영제 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

버스 요금을 받지 않고 지자체가 운영을 책임지는 '경남형 버스 완전공영제'가 경남 도내 최초로 의령군에서 전면 시행된다.

경남도는 27일 의령군 공영버스터미널에서 의령군 버스 완전공영제 출범식을 열고 '요금은 0원, 행복은 빵빵'이란 의미를 담은 의령군 공영제 버스 '빵빵버스' 운행 시작을 알렸다.

경남 의령군 공영버스터미널에서 경남형 버스 완전공영제 출범식이 열렸다. 경남도 제공

인구 2만 5000여명이 사는 의령군은 그간 민간 운수업체의 만성 적자로 버스 노선이 줄어들거나 사라질 위기에 처해 있었다.

특히 고령 인구 비율이 높은 지역이라, 버스는 자가용 운전이 어려운 주민들에게 병원과 마트, 읍내 등을 잇는 유일한 교통수단으로 꼽힌다.

이에 경남도는 '주민의 발'인 버스가 줄거나 사라지게 할 수 없다고 보고, 2023년 2월 의령군을 버스 완전 공영제 시범 대상지로 삼았다.

이후 지난 3년간 도비와 군비 총 94억원을 투입해 터미널 건물과 버스 차량, 노선권까지 완전히 인수했다.

도는 읍내와 오지 마을을 촘촘하게 잇기 위해 노선을 확충하고 승객 호출형인 수요응답형 교통(DRT)과 오지·벽지 마을을 다니는 브라보택시를 유기적으로 연계해, 완전공영제를 도입했다.

이를 통해 버스가 닿지 않던 교통 사각지대를 완전히 해소하고 지역 일자리를 안정적으로 창출하며 서비스 질도 높였다.

박완수 경남도지사가 의령군에서 도내 첫 버스 완전공영제 출범을 알리며 축하 인사를 하고 있다. 경남도 제공

박완수 도지사는 "대중교통은 서민들의 발이자 가장 기본적인 교통복지"라며 "적자가 발생하더라도 행정이 책임지는 게 바람직하다"고 말했다.

이어 "준공영제를 추진하려면 완전공영제로 나아가야 한다는 소신 아래 의령군과 뜻을 모아 경남 최초로 시행하게 됐다"라고 설명했다.

박 도지사는 "완전공영제가 안정적으로 정착하면 군민들의 이용 편의와 서비스 질이 함께 높아질 것"이라며 "의령에서 시작한 이 모델이 경남을 넘어 전국적으로 퍼지도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

이번 완전공영제 시행으로 의령군민들은 누구나 요금 부담 없이 '빵빵버스'를 이용할 수 있게 됐다.

이날 출범식에서는 신규 채용된 버스 기사 대표가 공영제 채용 시간선택제 임기제 공무원 28명을 대표해 안전운행 다짐을 선언했다.

또 '빵빵버스'가 교통사고, 불친절, 노선 불편 등 문구가 적힌 대형 풍선을 터뜨리는 퍼포먼스를 펼쳐 기존 교통 불편 해소와 안전 운행 의지를 표현했다.





도는 향후 터미널 기능을 개선해 지역 커뮤니티 공간으로 활용하는 등 버스 공영제를 지역경제 활성화와 연계한 '경남형 교통 롤모델'로 완성해 나갈 계획이다.





