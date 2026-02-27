김동연 "K-반도체 골든타임 경기도가 지키겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 "K-반도체의 골든타임, 경기도가 지키겠다"고 약속했다.

김동연 지사는 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "'달라질 때까지 달려갑니다' 달달버스 오늘의 행선지는 '반도체'"라며 "용인 반도체 국가산단으로 가는 길, 지방도 321호선 확포장공사 현장을 지나 타운홀미팅이 열리는 단국대학교로 달려갔다"고 전했다.

이어 "용인 반도체클러스터에 대한 경기도의 입장은 확고하다"며 "이미 쌓인 생태계와 투자를 흔들림 없이 이어가야 K-반도체의 미래도 더 튼튼해진다"고 강조했다.

김동연 경기도지사가 27일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

특히 "경기도는 '반도체 All Care TF'를 본격 가동한다"며 "반도체 기업들의 활동 전 주기를 지원하고, 인허가 단축과 규제 완화로 행정 속도도 확실히 높이겠다"고 약속했다.





그러면서 "전력·용수·교통·정주 여건 등의 선제적인 준비는 기본"이라며 "반도체 산업, 핵심은 '속도'와 '준비' 싸움으로 경기도가 행동으로 보이겠다"고 덧붙였다.





