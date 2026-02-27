본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

신라대 수탁기관 부산시청소년종합지원센터, 20주년 기념 포럼 '청지재관' 성료

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.27 15:27

시계아이콘01분 05초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

청소년의 질문… 정책의 답이 되다

부산 청소년들의 든든한 버팀목, 부산시청소년종합지원센터가 어느덧 스무 살 '어른'이 됐다.


신라대학교(총장 허남식) 수탁기관인 부산시청소년종합지원센터가 개관 20주년을 맞아 청소년의 목소리를 정책과 현장에 연결하는 소통의 장인 '청지재관'을 개최했다.

신라대 수탁기관 부산시청소년종합지원센터, 20주년 기념 포럼 '청지재관' 성료 부산시청소년종합지원센터 20주년 기념 청소년 목소리 포럼, 청지재관(靑支再觀). 신라대 제공
AD

이번 포럼 '청지재관(靑支再觀)'은 지난 20년의 성과를 돌아보고, 앞으로의 20년을 청소년 당사자와 함께 설계하겠다는 취지로 진행됐다.


행사는 지난 26일 신라대 항공관 4층 대강당에서 열렸으며, 청소년과 교육·복지·치안 분야 관계자 등 약 400명이 참석해 높은 관심을 보였다.


문화예술공동체 '그랜마 하우스'의 오프닝 공연으로 시작된 이 날 행사는 따뜻한 분위기 속에서 막을 올렸다. 이어 신라대 허남식 총장의 환영사와 김대식 국회의원, 박형준 부산시장, 부산시교육청 교육감의 축사가 이어지며 청소년 정책과 지역사회 협력의 중요성을 강조했다. 본 포럼의 좌장은 신라대 사회복지학과 정규석 교수가 맡아 토론을 이끌었다.


이번 행사의 핵심 프로그램은 '청소년의 목소리, 어른들의 대답'이었다.


대동중학교 총학생회장, 보호자 청소년, 자립 청소년 등 각기 다른 삶의 자리에 있는 청소년들이 질문자로 참여해 학교생활과 자립 과정, 위기 상황 속에서 겪은 현실적 고민과 제도적 한계를 진솔하게 전달했다.


이에 대해 북부교육지원청 강민지 장학사, 한국청소년복지시설협회 김민정 사무국장, 덕포여자중학교 박성진 교감, 부산경찰청 성은석 경감, 안영주 법률사무소 안영주 변호사 등 교육·복지·법률-치안 분야 전문가들이 답변자로 나서 정책적 보완 방향과 현장 실천 방안을 제시했다.


청소년의 경험은 단순한 사례 공유를 넘어 정책 논의의 출발점으로 확장됐고, 현장의 과제는 구체적 실행 방향으로 논의되며 의미를 더했다.


부산시청소년종합지원센터 최선경 관장은 "20년이라는 시간 동안 센터를 믿고 함께해 준 청소년들과 지역사회 모든 분께 깊이 감사드린다"며 "오늘 청소년들이 용기 있게 꺼내 놓은 목소리 하나하나가 앞으로의 정책과 현장을 바꾸는 출발점이 될 것이라 믿는다"라며 "다음 20년은 청소년이 스스로 질문하고 어른들이 함께 답을 찾아가는 방식으로 더 촘촘하고 따뜻한 지원체계를 만들어 나가겠다"고 강조했다.


신라대학교에서 위탁 운영 중인 부산광역시청소년종합지원센터는 일시청소년쉼터(고정형·이동형), 남자단기청소년쉼터, 청소년자립지원관(혼합형), 학교폭력예방회복조정센터, 청소년성문화센터, 성매매피해아동청소년지원센터 등 관내 7개 구성기관을 통합 운영하는 위기청소년 지원 통합운영체계다.


지금 뜨는 뉴스

AD

가출·폭력·성매매 피해 등 다양한 위기 상황에 놓인 청소년들에게 긴급 보호부터 상담·자립 지원까지 단계적이고 체계적인 서비스를 제공하며, 지역 청소년의 안전과 건강한 성장을 위해 20년간 함께해 왔다.




영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기