박희정 포항시의원, 시장 예비후보 등록…"중앙정부와 원팀으로 포항 재부팅"

"예산·사업·성과로 증명하겠다"…실행 중심 공약 순차 발표 예정
더불어민주당 박희정 포항시의원이 27일 포항시남구선거관리위원회를 찾아 포항시장 선거 예비후보 등록을 마쳤다.
박 예비후보는 등록과 동시에 '중앙정부와 원팀으로 포항 재부팅'을 슬로건으로 내걸고 본격적인 선거 행보에 돌입했다.
최근 김민석 국무총리의 포항 방문 등으로 중앙정부의 관심이 포항에 집중되고 있는 가운데, 박 예비후보는 이날 등록 직후 "중앙 주요 인사의 방문은 포항이 국가 전략의 한복판에 있다는 신호"라고 평가했다.
이어 "중요한 것은 '방문' 그 이후다. 중앙의 정책과 예산을 포항의 산업·일자리·정주여건 개선 성과로 연결하는 실질적인 실행력을 포항시가 증명해야 한다"고 강조했다.
'
특히 박 예비후보는 지난 21일 김민석 국무총리 방문 당시 정부가 제시한 수소·철강·신소재 등 지역 핵심 산업 고도화 및 탄소중립 전환 방향을 언급하며 지방정부의 역할을 역설했다.
그는 "정부 기조에 맞춰 사업을 설계하고, 예산을 확보하며, 끝까지 집행해 완주하는 책임행정이 필요하다"며 "시민들이 피부로 느낄 수 있는 변화를 반드시 만들어내겠다"고 밝혔다.
박 예비후보는 앞으로 포항을 국가 전략산업의 핵심 거점으로 만들기 위한 실행 중심의 공약을 순차적으로 발표할 계획이다.
끝으로 그는 "중앙정부의 정책은 발표만으로 현실이 되지 않는다"며 "중앙과 지방을 강력한 한 팀으로 묶어 산업 전환과 정주 여건 개선을 결과로 증명하는 시장이 되겠다"고 덧붙였다.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
