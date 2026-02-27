박희정 포항시의원, 시장 예비후보 등록…"중앙정부와 원팀으로 포항 재부팅"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"예산·사업·성과로 증명하겠다"…실행 중심 공약 순차 발표 예정

더불어민주당 박희정 포항시의원이 27일 포항시남구선거관리위원회를 찾아 포항시장 선거 예비후보 등록을 마쳤다.

박 예비후보는 등록과 동시에 '중앙정부와 원팀으로 포항 재부팅'을 슬로건으로 내걸고 본격적인 선거 행보에 돌입했다.

더불어민주당 박희정 포항시의원이 27일 포항시장 예비후보로 등록했다. 본인 제공

최근 김민석 국무총리의 포항 방문 등으로 중앙정부의 관심이 포항에 집중되고 있는 가운데, 박 예비후보는 이날 등록 직후 "중앙 주요 인사의 방문은 포항이 국가 전략의 한복판에 있다는 신호"라고 평가했다.

이어 "중요한 것은 '방문' 그 이후다. 중앙의 정책과 예산을 포항의 산업·일자리·정주여건 개선 성과로 연결하는 실질적인 실행력을 포항시가 증명해야 한다"고 강조했다.

'

특히 박 예비후보는 지난 21일 김민석 국무총리 방문 당시 정부가 제시한 수소·철강·신소재 등 지역 핵심 산업 고도화 및 탄소중립 전환 방향을 언급하며 지방정부의 역할을 역설했다.

그는 "정부 기조에 맞춰 사업을 설계하고, 예산을 확보하며, 끝까지 집행해 완주하는 책임행정이 필요하다"며 "시민들이 피부로 느낄 수 있는 변화를 반드시 만들어내겠다"고 밝혔다.

박 예비후보는 앞으로 포항을 국가 전략산업의 핵심 거점으로 만들기 위한 실행 중심의 공약을 순차적으로 발표할 계획이다.





끝으로 그는 "중앙정부의 정책은 발표만으로 현실이 되지 않는다"며 "중앙과 지방을 강력한 한 팀으로 묶어 산업 전환과 정주 여건 개선을 결과로 증명하는 시장이 되겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

