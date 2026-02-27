英대사, 거제 찾았다…한화오션 잠수함 건조현장 직접 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캐나다 잠수함 사업 협력 가시화

한·영 방산 파트너십 시험대

콜린 크룩스 주한 영국 대사가 한화오션 거제사업장을 찾아 한·영 방산 협력 현황을 점검했다.

27일 한화오션 거제사업장을 방문한 콜린 크룩스(Colin Crooks) 주한 영국 대사(왼쪽 네번째)가 정승균 한화오션 특수선해외사업단장(오른쪽 두번째) 과 함께 골리앗 크레인을 배경으로 기념사진을 찍고 있다. 한화오션 제공

27일 한화오션에 따르면 콜린 크룩스 대사는 이날 오전 거제사업장을 방문해 장보고-III 배치-II 잠수함 건조 현장을 둘러보고, 영국 방산기업 밥콕(Babcock)과의 협력 진행 상황을 확인했다.

현재 한화오션과 영국 밥콕사는 전략적 파트너십을 기반으로 캐나다 잠수함 획득 사업(CPSP)에 공동 참여하고 있다. 이번 방문은 양사 간 협력 모델을 점검하고 생산 역량을 직접 확인하는 차원에서 이뤄졌다.

콜린 크룩스 대사는 잠수함 블록 제작 현장과 자동화 설비, 스마트 야드 기반 생산 시스템을 살펴봤다. 특히 건조 중인 장보고-III 배치-II 잠수함 현장을 둘러보며 높은 관심을 보였다고 회사 측은 전했다.

한화오션이 캐나다 사업에 제안한 장보고-III 배치-II에는 영국산 어뢰발사관과 무장 제어 체계, 잠수함 내 이산화탄소(CO2) 제거기 등이 탑재될 예정이다. 양측은 이번 방문을 계기로 사업 진행 현황과 협력 사항을 공유했다.

한화오션과 밥콕의 협력 모델은 캐나다의 요구 조건을 반영하는 데 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다. 밥콕 캐나다는 2023년 한화오션과 기술협력협약(TCA)을 체결했으며, 현재 캐나다 해군의 유지·보수·정비(MRO) 및 지원 서비스를 담당하고 있다. 이에 따라 한·영 협력 체계는 캐나다 정부가 중시하는 현지화와 산업 기반 강화, 잠수함 장기 운용 신뢰성 확보 측면에서도 경쟁력을 갖출 것으로 전망된다.

콜린 크룩스 대사는 "한화오션과 밥콕 간 팀잉 어그리먼트(Teaming Agreement)는 한·영 양국 정부가 추진하는 국방 공동수출 업무협약(MOU)을 구체화한 대표적 사례"라며 "양국 기업 간 전략적 파트너십이 향후 다양한 방산 분야 협력 확대의 기반이 될 것"이라고 말했다.





정승균 한화오션 특수선해외사업단 부사장은 "양국 기업의 기술력과 해군 사업 수행 경험이 결합된 협력 구조는 캐나다 잠수함 사업에 있어 실질적이고 지속 가능한 해법이 될 것"이라며 "CPSP 사업을 통해 캐나다 해군 전력 강화와 현지 산업 생태계 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

