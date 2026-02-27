SH, 마곡17단지 '토지임대부 분양주택' 본청약 진행

서울주택도시개발공사는 마곡지구 17단지 '토지임대부 분양주택'의 본청약을 진행한다고 27일 밝혔다. 이 중 175가구는 사전청약 당첨자에게 우선 공급하며, 나머지는 특별공급 162가구와 일반공급 44가구로 나눈다. 사전청약 당첨자 중 자격이 미달하거나 청약을 포기해 남은 물량은 일반공급으로 넘겨 공급한다.

마곡지구 17단지 조감도. 서울주택도시개발공사(SH)

서울주택도시개발공사(SH)는 마곡지구 17단지 '토지임대부 분양주택'의 본청약을 진행한다고 27일 밝혔다.

마곡17단지는 땅은 공공이 소유하고 건물은 분양받은 사람이 소유하는 '토지임대부 분양주택'이다. 40년 동안 거주한 뒤 재계약을 통해 최장 80년(40년+40년)까지 안정적으로 살 수 있으며, 전매제한기간(10년)이 지나면 개인 간 거래도 가능하다. 마곡17단지는 2023년 사전청약을 진행했던 '마곡지구 10-2단지'가 명칭을 바꾼 것으로 SH 사전청약 단지 가운데 첫 본청약 사례다. 사전청약 당첨 물량을 포함해 총 381가구의 입주자를 모집한다.

공급 물량은 전용면적 59㎡ 355가구, 84㎡ 26가구 등 총 381가구다. 이 중 175가구는 사전청약 당첨자에게 우선 공급하며, 나머지는 특별공급(청년·신혼부부·생애최초·신생아 등) 162가구와 일반공급 44가구로 나눈다. 사전청약 당첨자 중 자격이 미달하거나 청약을 포기해 남은 물량은 일반공급으로 넘겨 공급한다.

분양가는 전용 59㎡의 경우 2억9000만원에서 3억4000만원, 84㎡는 4억에서 4억5000만원 수준이다, 매달 내는 토지 임대료는 59㎡ 66만3900원, 84㎡ 94만6000원이다. 토지 임대료가 부담된다면 당첨자와 SH 간 합의를 거쳐 보증금 형태로 바꿀 수 있다.

신청 자격은 입주자 모집 공고일 기준으로 수도권(서울·경기·인천)에 사는 무주택 가구 구성원이며, 주택청약종합저축이나 청약저축 가입자여야 한다. 같은 순위 안에서 경쟁이 생기면 서울시에서 2년 이상 계속 거주한 사람에게 100% 우선 공급하고, 남은 물량을 서울 외 수도권 거주자에게 공급한다.

마곡17단지는 지하철 5호선 마곡역과 송정역 사이에 자리해 있으며, 단지 앞 버스 정류장을 이용해 대중교통을 이용할 수 있다. 지하철 9호선과 공항철도를 활용하면 여의도·강남·인천공항·서울역 등 주요 거점으로 이동하기도 매우 편리하다.





황상하 SH 사장은 "합리적인 가격의 품질 좋은 공공분양주택 공급을 늘리기 위해 꾸준히 노력하겠다"며 "마곡17단지를 시작으로 하반기 고덕강일지구 3단지 등 여러 단지를 차질 없이 공급해 서울시민의 주거 안정에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





