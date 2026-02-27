알테오젠, 2025년 매출 2159억…영업익 1069억 '사상 최대'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

200억 현금배당 등 주주환원 정책 개시

알테오젠이 지난해 연결 기준 매출 2159억원과 영업이익 1069억원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 당기순이익은 1443억원으로 집계됐다.

27일 알테오젠은 공시를 통해 전년 대비 매출은 110% 늘었고 영업이익은 321% 증가했다고 밝혔다. 당기순이익도 138% 확대됐다. 플랫폼 기술 상업화에 따른 수익 인식 확대가 실적 성장을 이끌었다는 설명이다.

회사는 독자 플랫폼 하이브로자임을 통해 정맥주사 제형을 피하주사 제형으로 전환하는 기술을 보유하고 있다. 해당 기술은 MSD와 아스트라제네카, 산도즈, 다이이찌산쿄, GSK, 인타스 등 글로벌 제약사 7곳에 기술수출됐다. 지난해 하반기부터 상업화 단계에 진입하면서 관련 수익이 본격 반영됐다.

특히 면역항암제 키트루다 피하주사 제형이 미국과 유럽에서 허가를 획득하면서 마일스톤 수익이 발생했다. 아스트라제네카 항암제 SC 전환 계약 선급금도 실적 개선에 기여했다. ALT-B4 공급 매출 증가와 허셉틴 바이오시밀러 '안곡타'의 중국 매출 확대에 따른 로열티 수익 증가도 반영됐다.

알테오젠은 주주환원 정책도 개시했다. 이사회는 200억원 규모 현금배당을 결의했다. 회사는 향후 안정적 수익 기반을 바탕으로 배당 등 주주환원 정책을 지속 확대할 계획이다.





전태연 알테오젠 대표는 "우리 기술을 활용해 다이이찌산쿄의 엔허투, 아스트라제네카의 항암제 등이 SC 전환을 위한 임상시험을 진행 중"이라며 "이미 상품성을 인정받고 있는 블록버스터 제품들로 피하주사 전환을 통해 제품 경쟁력이 한 단계 높아질 수 있고 대부분의 환자들이 SC제품을 선호하는 만큼 앞으로 더 많은 글로벌 제약사들이 알테오젠과 함께 할 것"이라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

