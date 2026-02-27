위플즈, 맑은소프트와 '그린 에듀테크' 구축 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양사 시너지 효과 기대

위플즈는 맑은소프트와 에듀테크 시장의 새로운 패러다임인 '그린 에듀테크(Green Edu-Tech)' 생태계 조성에 나선다고 27일 밝혔다.

양사는 26일 교육 서비스의 디지털 전환 가속화와 웹탄소 저감 기술 확산을 골자로 하는 업무 협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 530여 개 고객사가 선택한 맑은소프트의 LMS 플랫폼 역량과 위플즈의 웹탄소 절감형 기획·디자인 역량을 결합해 차세대 친환경 디지털 교육 환경을 구축하는 데 목적이 있다.

하근호 맑은소프트 대표와 송민영 위플즈 대표는 26일 서울 구로구 맑은소프트 사무실에서 업무 협약을 체결했다. 벤처기업협회

이번 협약을 통해 위플즈는 공공 및 민간의 웹탄소 절감형 프로젝트 진행 시 맑은소프트의 '맑은이러닝' 서비스를 핵심 파트너 솔루션으로 제안한다. 맑은소프트 역시 교육 플랫폼 구축 시 위플즈를 전문 파트너사로 소개하는 등 긴밀한 공동 영업 체계를 가동한다.

장기적으로는 양사의 핵심 기술을 융합하여 저전력·고효율 학습 플랫폼 개발을 위한 공동 연구와 정부 지원 사업에 참여하는 등 기술적 고도화에도 힘을 모을 예정이다.





위플즈 관계자는 "교육 기술과 환경 기술이 만나 지속 가능한 교육 환경을 만드는 이정표가 될 것"이라며 "양사의 강점을 결합해 공공 및 민간 교육 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

